Kotimainen kurkku on viime päivinä loppunut useista kaupoista. Kasvikset ovat sesonkituotteita, joiden määrään ja hintaan säällä on suuri vaikutus. Lähiviikkojen ajan sään vaikutukset iskevät myös tuontikasviksiin, kun Espanjan ja Italian kova talvi on romahduttanut tuotannon.

Säitäkin suurempi vaikutus kasvisten tuotantomääriin on tuotannon yleisellä kannattavuudella. Liiallinen "halpuutus" johtaa siihen, että tuotantoon ei investoida. Kurkun tai tomaatin loppuminen keskitalvella ei ole aivan tavatonta, mutta se on hyvä muistutus oman tuotannon merkityksestä. Toivottavasti tyhjä hylly opettaa varautumaan.