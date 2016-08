Tyylikästä, Ozan Yanar

Vihreä eduskuntaryhmä vieraili alkuviikosta kalajokelaisella maatilalla. Tällaiset vierailut ovat tärkeitä. Vihreät on monissa kaupungeissa valtapuolue, mutta sillä on huomattavaa mielenkiintoa päättää myös maaseudun asioista. Silloin on hyvä, jos on niistä perillä.

Helsinkiläinen Ozan Yanar vastasi tilavierailulla MT:n kysymykseen porsitushäkeistä ja parsinavetoista (MT 17.8.). Yanar totesi rehdisti, ettei hänellä ole niistä vielä mielipidettä, ja hän on tilavierailulla juuri oppimassa näistä asioista. Vastaus on tyylikäs. Toimimalla Yanarin tavoin, vihreät voisi päästä maaseudun elinkeinojen kanssa aitoon keskusteluun, mikä on ollut puolueelle perinteisesti vaikeaa.