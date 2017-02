Urheilun uskottavuus koetuksella

Lahden MM-hiihdoissa on paljon pelissä. Heikkinen, Niskanen, Pärmäkoski ja kumppanit kamppailevat mitaleista. Kansainvälisestä laajasta doping-ongelmasta kärsivä olympialiike taistelee uskottavuutensa puolesta. Laduilta on pois iso joukko venäläisiä. Myös Norjan puhtoista julkikuvaa on kolhaistu. Lisää ei kaivata.

Myös suomalainen huippu-urheilu taistelee uskottavuudestaan. Rion mahalasku, jääkiekkoonkin tarttunut menestymättömyys ja jalkapallomaajoukkueen farssi kaipaisivat vastapainoa. Talviolympialaisiin on vuosi. Jos MM-kisoissa joku suomalainen voittaisi, usko säilyisi.