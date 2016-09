Väkivaltaan puututtava

Suomessa puhutaan nyt poliittisesta väkivallasta. Uusnatsistisen Suomen vastarintaliikkeen SVL:n mielenosoituksessa runsas viikko sitten liikkeen johtohahmoihin kuuluva pahoinpiteli rajusti mielenilmausta arvostelleen ohikulkijan. Uhri menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tapaus on Suomen oloissa poikkeuksellinen.

Kaikki väkivalta ja sillä uhkaaminen on laitonta ja tuomittavaa. Kansalaisyhteiskunnan kannalta erityisen vakavaa on väkivalta, jolla pyritään ajamaan poliittisia tavoitteita tai vaientamaan niitä. On tärkeää, että tämä tunnustetaan laajasti. Järjestäytynyt väkivallalla uhkailu on ilmiö, jonka torjuminen ei vaadi lakimuutoksia, vaan ripeää poliisitoimintaa.