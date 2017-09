Veteraanien perintö elää

Tänään perjantaina lasketaan seppeleet pian satavuotiaan Suomen 622 sankarihaudalle. Kaunis ele on osa Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlintaa. Päätapahtuma on Finlandia-talolla. Puhujina kuullaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöä sekä sodat itsekin kokenutta Puolustusvoimain entistä komentajaa kenraali Jaakko Valtasta.

Sotaveteraaniliitto on veteraanien edunvalvoja. Sen keskeisiin tehtävin kuuluu myös huolehtia veteraanien henkisestä perinnöstä. Veteraaneja on elossa noin 15 000, ja heidän keski-ikänsä on 93 vuotta. Vaikka veteraanien rivit harvenevat, heidän perintönsä elää vahvana. Maanpuolustustahdon ohella perinnössä tärkeintä on ymmärrys siitä, kuinka arvokas asia rauha kansakunnalle on.