Vihreä vyöry jatkuu

Vihreiden kannatus on pysynyt nousukiidossa. Ylen mittauksen mukaan puolueen kannatus olisi nyt 14,6 prosenttia. Vihreät on jo näköetäisyydellä edelleen kannatustaan menettäneisiin demareihin. Samaan aikaan vihreissä käydään johtajataistoa.

Ennakkosuosikkeihin lukeutuva jyväskyläläinen Touko Aalto on ehdottanut maidolle ja lihalle haittaveroa. Puolueessa on myös voimia, jotka haluaisivat kajota lomitukseen ja maaseudun elinkeinojen tukeen. Maaseudulla on aihetta huoleen. Keskusteluyhteyttä kannatustaan lisäävien vihreiden kanssa kaivataan.