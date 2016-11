Virustauti uhkaa siipikarjaa

Siipikarjatiloilla varaudutaan nyt pahimpaan. Linnuille tappavaa lintuinfluenssakantaa on löytynyt Ahvenanmaalta villilinnuista. Seuraavaksi taudin pelätään leviävän Manner-Suomeen. Virus on lähtöisin Aasiasta, ja Eurooppaan se on kulkeutunut ilmeisesti muuttolintujen mukana.

Vaikka lintuinfluenssavirus on toistaiseksi ollut ihmiselle vaaraton, sen leviäminen siipikarjaan olisi yksittäiselle tilalle katastrofi. Ruotsissa ja Hollannissa on tuotantotiloilta jouduttu taudin takia hävittämään satoja tuhansia lintuja. Taudin torjuntaa ei tilalla voi saada täysin pitäväksi. Ohjeita noudattamalla tautiriskiä voi kuitenkin pienentää tuntuvasti.