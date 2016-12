WWF väisti suojeluehdotuksen

Metsien suojelusta ja erityisesti sen rahoituksesta on viime päivinä esitetty ilahduttavasti uusia ajatuksia. Pääsihteeri Liisa Rohweder (WWF) ideoi vaihtoehtoa, jossa metsänomistajat voisivat vapaaehtoisen menekinedistämismaksun sijasta suunnata lahjoituksensa metsien suojeluun ( MT28.12.).

Tämä on vastaus MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtajan Mikko Tiirolan esittämään ajatukseen Metso-suojelurahaston perustamisesta (MT 16.12.). Olisi kuitenkin kiintoisaa tietää, mitä Rohweder on mieltä alkuperäisestä ajatuksesta. WWF:n ideassa on nyt väistön maku.