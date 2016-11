Yhdysvallat äänesti eliittiä vastaan

Keskiviikkoaamuna selvisi, että liikemies ja mediapersoona Donald Trump on Yhdysvaltojen seuraava presidentti.

Trumpin valinta oli varsinkin perinteiselle poliittiselle eliitille järkytys. Monet viihdemaailman tähdet ovat luvanneet muuttaa maasta, jos Trump valitaan. Hän onnistui yllättämään myös mielipidemittausten tekijät.

Presidentinvaaleja edeltänyttä kampanjaa on pidetty historian likaisimpana. Poikkeuksellinen kampanja oli joka tapauksessa. Poikkeuksellista oli muun muassa, että voittajaksi povattiin henkilöä, jota äänestäjät vihaavat vähemmän.

Lopputulos oli tiukka, koska Hillary Clinton sai enemmän ääniä, mutta Trump voitti valitsijamiesten määrässä.

Haastajana kisaan lähtenyt Trump onnistui suututtamaan epäsovinnaisilla puheillaan myös oman puolueensa kellokkaat. Republikaanisen puolueen johtohenkilöt irtisanoutuivat Trumpin kampanjan aikana esittämistä mielipiteitä.

Trumpin viesti läpi kampanjan oli selkeä: Poliittinen eliitti on unohtanut tavalliset kansalaiset ja kansainväliset sopimukset ovat siirtäneet yhdysvaltalaisten työpaikat ulkomaille. Trump lupasi rakennuttaa Meksikon rajalle muurin ja heittää laittomat siirtolaiset ulos. Hän lupasi tehdä Yhdysvalloista jälleen suuren ja tuplata maan talouskasvun.

Trumpin kampanjan sisällössä on paljon samoja elementtejä kuin Britannian brexit-äänestyksessä. Eroa kannattaneet pelkäsivät vallan ja rahojen karkaavan EU:lle.

Trumpin kampanjan aikana esittämät ulko- ja kauppapoliittiset mielipiteet ovat kauhistuttaneet eurooppalaisia. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei esimerkiksi välttämättä puolustaisi Baltian maita, vaikka ne kuuluvat Natoon.

Euroopan pitäisi Trumpin mielestä ottaa itse enemmän vastuuta itsestään ja puolustuksestaan. Brexitin jälkeen se on entistä vaikeampaa. Euroopan kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei eurooppalaisten asioista päätetä heidän päänsä yli.

Trump on suhtautunut vapaakauppasopimuksiin ja ilmastonmuutoksen torjumiseen nuivasti. Hänen mielestään niistä on haittaa Yhdysvaltojen taloudelle. Kiinalle hän on luvannut julistaa kauppasodan. Jos Trump toteuttaa puheensa, sillä on merkittäviä vaikutuksia myös Suomelle. Viennistä riippuvaisen pienen kansantalouden kannalta maailmankaupan sujuminen on erittäin tärkeää.

Ulkopolitiikan merkitys Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa ei ollut ratkaiseva, vaan äänestäjät halusivat muutosta ensisijaisesti sisäpolitiikkaan. Sitä Trump heille myös lupasi. Eri asia on, miten paljon muutoksia todella tulee. On todennäköistä, että äänestäjät joutuvat pettymään ainakin muutosten hitauteen.

Trump saattaa tuottaa pettymyksen myös vastustajilleen, koska suurimmat uhkakuvat jäänevät toteutumatta.

Vaikka Yhdysvaltain presidentillä on paljon valtaa, hän tarvitsee tuekseen senaatin ja edustajainhuoneen. Trumpilla on periaatteessa mahdollisuus saada esityksensä läpi, koska sekä edustajainhuoneen että senaatin enemmistö ovat nyt republikaaneilla. Ensin hänen on kuitenkin kyettävä korjaamaan vaalikamppailun aikana rikkoontuneet välit puoluetovereihinsa.

Töitä tulevalla presidentillä on myös kahtia jakaantuneen kansan yhdistämisessä. Kiitospuhe oli tässä suhteessa toivoa antava, koska se poikkesi täysin Trumpin aikaisemmista puheista.

Joka tapauksessa Yhdysvaltojen vaalitulos lisää epävarmuutta sekä maailmantaloudessa että turvallisuuspolitiikassa, koska Trumpin todellinen politiikkaa selviää vasta myöhemmin.

Epävarmuuden lisääntyessä on eritäin tärkeää, että omat asiat ovat kunnossa. Yhteistyötä pitää tehdä ja kehittää sekä talouden että politiikan saralla kaikkiin suuntiin.