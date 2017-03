Yhteistyö on kaikkien etu

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mielestä kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu on turhaa (MT 24.3.). EK:n kaupungistumisseminaarissa Häkämies muistutti, että kaupungit ja maaseutu tarvitsevat toisiaan.

Häkämies on oikeassa, koska yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Vastakkainasettelu on turhaa myös siinä, missä syntyvät innovaatiot ja talouskasvu. Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen muistutti, että maakunnat ovat Suomen moottori, joka vastaa valtaosasta maan tuotannosta ja viennin kasvusta (MT19.12.). Hyvä esimerkki on vuoden perheyritykseksi valittu vieremäläinen Ponsse.