Yksi rengas tyhjä, toinen sutii

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on tuoreimmissa kyselyissä (HS 19.7. ja Yle 20.7.) painunut alle 40 prosentin. Juha Sipilän hallituksen "kolmipyörässä" ilmaa on kunnolla ainoastaan kokoomuksessa, perussuomalaisista irronnut Uusi vaihtoehto on tyhjä, ja pääministerin omalla puolueella keskustalla sutii pahasti.

Kesän käänteet ovat kasvamassa ongelmiksi hallitukselle. Perussuomalaiset näyttävät seuraavan uutta puheenjohtajaansa Jussi Halla-ahoa oppositioon. Uusi puheenjohtaja Touko Aalto taas mittauttaa vihreille ennätyslukemia. Hallituspuolueiden paineet profiilinnostoon kasvavat. Kymmenen vuotta odotettu talouden ja työllisyyden käänne ei näytä siihen riittävän.