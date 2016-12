Ylen hankala näytelmä

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminta ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ovat saaneet aikaan näytelmän, jonka loppuratkaisu on vielä näkemättä. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Ylen ja pääministerin välillä kipinoi. Sipilä on korostetun ärhäkkäästi lähestynyt Yleä muun muassa omaisuuttaan koskevilla asioilla. Yle on joutunut myös aiemmin oikaisemaan Sipilää koskevia uutisiaan.

Yle Uutisten politiikan toimituksen entinen pitkäaikainen päällikkö Pekka Ervasti kertoi avoimesti oman näkemyksensä Sipilän ja Ylen välisestä tilanteesta (MT 1.12.). Ervastin mukaan Yle on joutunut erityisesti nykyisen hallituksen aikana useaan otteeseen kamppailemaan riippumattomuutensa puolesta. Menestys tässä ei aina ole ollut hyvä.

Itse asiassa koko pääministerin ja hänen sukulaistensa kytkökset Terrafameen eivät olekaan tämän tarinan pääasia. Vakavampaa on, että Yle on ajautunut tilanteeseen, jossa sen riippumattomuus on joutunut epäilyksen alle. Yle aiheutti tilanteen osaltaan aivan itse.

Se julkisti päivien ajan Sipilän esteellisyyttä eri kulmista käsitteleviä uutisia. Samalla Ylen johdossa vahvistui näkemys siitä, ettei Sipilä ole oikeasti yrittänyt toiminnallaan hyödyttää sukulaisiaan. Asian suhteuttamiseen ja kokonaisuuden arviointiin ei kuitenkaan ryhdytty ennen täysjarrutusta, jota edelsi pääministerin kiukkuinen yhteydenotto.

Toimituksen johdon reagointi asiaan on toki tarpeellista, mutta Ylen kokoista uutiskonetta ei voi pysäyttää paniikkiratkaisulla ilman näkyviä sisäisiä ja ulkoisia haittoja. Asioiden käsittelystä olisi pitänyt sopia tekijöiden kanssa aiemmin. Nyt asia näyttää pahalta sekä Ylen että monen poliitikon kannalta.

Juuri asian politisoituminen on asiassa pahinta. Ylelle on kohtalon kysymys pysyä erossa poliitikkojen painostuksesta. Nyt tupaan tuulee joka nurkasta. Muun muassa oppositiojohtajat Ville Niinistö (vihr.) ja demarien Antti Rinne tekevät asialla politiikkaa, minkä kerkiävät.

Myös Ylen omat rivit höperehtivät. Ylen hallintoneuvoston perussuomalainen puheenjohtaja Kimmo Kivelä ennätti jo keskiviikkona esittää asian selvittämistä (MT 30.11.). Vastaavan päätoimittajan kanssa keskusteltuaan hän päätti sittenkin niistä pidättäytyä.

Pullon henki on kuitenkin jo ilmoilla. Pääministerin ja Ylen toiminta velloo paitsi Ylen hallintoneuvostossa myös eduskunnassa. Politiikka on päässyt Ylen sisään. Olisi nyt kaikkien etu, että se saataisiin sieltä ulos.

Ylen johto tekee asiassa varmasti kaikkensa. Se ei ole enää kaiken tapahtuneen jälkeen helppoa. Välit henkilöstöön ovat tulehtuneet. Jos luottamusta ei pystytä palauttamaan, se on tuhoisaa koko Ylen arvokkaalle journalismille.

Poliitikkojen kannattaisi noudattaa nyt hallintoneuvoston varapuheenjohtajan Arto Satosen (kok.) esimerkkiä ja pitää pää kylmänä (MT 30.11). Vaikka tilanne olisi kuinka kutkuttava, Ylen politisoimiseen ei ole nyt varaa. Riippumaton Yle on kaikkien etu.