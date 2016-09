Yrityksen maine kantaa pitkälle

Maineen hallinta on yrityksen menestymisen kannalta yksi tärkeimmistä ja samalla vaikeimmista asioista. Hyvämaineinen yritys kestää paremmin äkillisiä kolhuja, mutta valmiiksi huonossa maineessa olevalle yritykselle yllätyksellinen vastoinkäyminen saattaa olla tuhoisa.

Maineen hallinta on vaikeaa, koska kysymys on usein mielikuvasta. Kauppatieteiden tohtorin Teemu Kokon mukaan maine on aina tosi, vaikka se ei aina välttämättä ole oikeudenmukainen. Kokon mielestä maine on pitkän ajan investointi, jota tulee vaalia sille kuuluvalla hartaudella. (Aromi 23.7.2015)

Vanha sananlasku pitää edelleen paikkansa: Hyvä kello kauas kuulu, paha vielä kauemmaksi. Hyvän maineen rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta maineen menettäminen voi tapahtua hetkessä.

Hyvää mainetta seuraa usein myös taloudellinen menestys. Taloudellinen menestyminen voi myös parantaa yrityksen mainetta, mutta sen lisäksi yrityksen vastuullisuus on maineen kannalta tärkeä.

Viime viikolla T-Median julkaiseman Luottamus & maine -tutkimuksen mukaan Suomen hyvämaineisin yritys on viime vuoden tapaan Kone niukasti ennen Supercelliä. Seuraavina tulevat Fazer ja Fiskars. T-Median toimitusjohtajan Harri Leinikan mukaan suomalaiset arvostavat kasvollista omistajuutta ja perheyhtiöiden toimintatapoja.

Kasvollisen omistajuuden lisäksi suomalaiset luottavat vahvasti osuustoiminnallisiin yrityksiin. OP-ryhmä, Valio ja S-ryhmä sijoittuvat mainetutkimuksessa sijoille 5-7. Kymmenen hyvämaineisimman yrityksen joukkoon ylsivät myös Alko, Lidl ja Neste.

Tutkimuksen mukaan pahoissa vaikeuksissa oleva Talvivaara on Suomen huonomaineisin yritys. Muutkin huonomaineisten yritysten listalle joutuneet ovat olleet negatiivisen uutisoinnin kohteena.

Esimerkiksi Caruna nosti sähkönsiirtohintojaan reippaasti, Postilla on pahoja jakeluongelmia, Microsoft irtisanoi tuhansia työntekijöitään ja Nokian huono maine liittyy samaan ongelmaan. Huonomaineisten listalla ovat myös Nestlé, VR, Shell ja Stockmann.

Nordean maine on saanut pahoja kolhuja Panama-kohusta. Leinikan mukaan Nordean maineen pudotus on historiallisen suuri luottamuksen kannalta tärkeimmissä, avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikein toimimista kuvaavissa osa-alueissa. OP-ryhmän nousun taustalla on Leinikan mielestä se, että ryhmä on saanut nostetta kotimaisuudestaan ja osuustoiminnastaan sekä pystynyt uudistumaan laajentumalla uusille toimialoille.

Kokonaisuudessaan suomalaisten luottamus yrityksiin on tutkimuksen mukaan laskussa. T-Media Relationsin toimitusjohtajan Jirimiko Orasen mielestä kehityssuunta on huolestuttava. Yritykset eivät ole pystyneet parantamaan toimintaansa ja yhteiskunnallista vuorovaikutustaan yhtä nopeasti kuin suomalaisten odotukset ovat nousseet.

Oranen muistuttaa, että suomalaisten yritysten kannattaa ottaa maine vakavasti, koska se on yksi kilpailukyvyn perustekijöistä. Vaikka maine on niin sanottua aineetonta pääomaa, on sillä Orasen mukaan laaja merkitys. Hyvämaineinen yritys saa parempia työntekijöitä, edullisempaa pääomaa, asiakkaiden suositukset ja yhteiskunnan tuen toiminnalleen.

Maine ei ole tärkeä vain yrityksille. Mikkelin kaupunginjohtajan Timo Halosen tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mainetyön pitää olla osa myös kaupunkiseutujen strategista johtamista. Halosen mielestä maine ei ratkaise alueen menestystä, mutta hyvä maine on edellytys, joka mahdollistaa kehittymisen ja menestymisen. Maine muuttaa elinvoiman menestykseksi.

Vaikka maine syntyy myös mielikuvista, paras keino maineen parantamiseen on Halosen mielestä parantaa todellisuutta. Sama oppi sopii myös yrityksiin.