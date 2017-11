Terveisiä Tehtaankadulta

Presidentinvaalien alla on herännyt epäilys, että joku Suomen ulkopuolinen valtiollinen taho yrittäisi vaikuttaa lopputulokseen. Venäjästähän siinä on kyse.

Yhdysvalloissa asia on jo saanut hysterian mittasuhteet. Siellä paheksutaan ankarasti, että kenelläkään Trumpin kampanjaorganisaatioon kuuluvalla on ollut kontakteja venäläisiin. Some-päivityksen lukeminenkin on saattanut olla epäisänmaallista toimintaa.

Virassaan presidentin on pystyttävä kommunikoimaan ulkovaltojen edustajien kanssa, mutta ennen valintaa ei heidän kanssaan saisi olla missään tekemisissä. Mahdoton yhtälö.

Yliherkkyys kumpuaa lähihistoriasta. Kylmän sodan aikana venäläiset ja Neuvostoliitto olivat Yhdysvalloissa Tähtien sodan Darth Vaderiin verrattavia monstereita.

Suomeen krapula iski kylmän sodan jälkeen, kun lopullisesti selvisi, miten syvällä neukut olivat Suomen poliittisissa kuvioissa – eräiden suomalaisten nöyrällä myötävaikutuksella.

”On mahdotonta kieltää Neuvostoliiton puuttuneen Suomen sisäisiin asioihin.”

Näin kirjoittaa muistelmissaan (Näin se oli…/Otava 1993) Viktor Vladimirov.

Hän tiesi mistä puhui. ”Vihtori” toimi moneen otteeseen Neuvostoliiton Helsingin-suurlähetystössä pääasiallisena tehtävänään nimenomaan vaikuttaa Suomen asioihin. Muodollisesti hän oli diplomaatti, tosiasiallisesti pahamaineisen vakoiluorganisaation KGB:n korkea-arvoinen upseeri.

”Jokainen diplomaattinen virka toimii verhona myös salaisten tehtävien täyttämiseksi muiden tehtävien rinnalla”, Vladimirov toteaa inhorealistisesti.

Tuskinpa käytäntö on muuttunut sitten kylmän sodan, koska käytäntö muotoutui jo paljon ennen kylmää sotaa.

Eivät diplomaatit – Venäjän tai minkään muun valtion edustajat – tapaile asemamaansa vaikuttajia vain historiankirjoituksen vuoksi. Totta kai he yrittävät vaikuttaa ja ohjata asioita sekä asenteita isänmaansa toivomaan suuntaan. Keinot vaihtelevat.

”Presidentinvaalit ja hallituspuolueiden väriyhdistelmä eivät olleet nähdäksemme puhtaasti Suomen sisäinen asia”, Vladimirov selittää toimintaansa.

Vladimirov kirjoittaa lisäksi, että hänen tehtävänsä oli muun muassa vastustaa Nato-maiden ja etenkin USA:n yrityksiä vetää Suomi vaikutuksensa piiriin ja muuttaa se länsivaltojen liittolaiseksi.

Eipä ole sen suhteen prioriteetit paljon Tehtaankadulla muuttuneet. Suunnilleen samantyylisesti Suomen Nato-kuhertelun tuomitsi Venäjän uusi suurlähettiläs Pavel Kuznetsov tulohaastattelussaan.

Kysymys ei siis kuulukaan, pyrkiikö Tehtaankatu vaikuttamaan Suomen asioihin, vaan millä keinoilla se sen tekee.