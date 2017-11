Tuntematonta katsoessa

Uusi Tuntematon sotilas -elokuva teki vaikutuksen. Oudosti mieleen ehti kuitenkin tulla monta kertaa täysin toissijainen asia, nimittäin metsien terveysvaikutukset. Elokuvassa oli hienoja metsä- ja suomaisemia yllin kyllin.

Metsien terveysvaikutuksia on paljon tutkittu ja niistä on paljon puhuttu viime aikoina. Luonnonvarakeskuksessa (Luke) professori Liisa Tyrväisen johdolla on osoitettu, että jo lyhyt metsässä oleskelu rauhoittaa, vähentää stressiä ja tuottaa fyysisiä terveyshyötyjä.

Tietoa myös käytetään ahkerasti julkisessa keskustelussa. Otsikoita "Metsä hoitaa mieltäsi" tai "20 minuuttia metsässä laskee verenpainetta" on nähty tuhkatiheään.

Metsien moninaisen käyttöarvon kannalta tutkimustieto on tärkeää. Metsien virkistyskäytöstä ja luontomatkailun arvosta kun on muuten vaikea saada esimerkiksi puuntuotannon arvon kanssa vertailtavaa näyttöä.

Seuraava askel tutkimuksessa voisi olla sen tarkasteleminen, miten eri toiminnot metsässä ja luonnossa vaikuttavat hyvinvointiin.

Tuntematon sotilas -elokuvassa metsäympäristö ei terveyttä edistänyt. Olennaisempaa oli se, mitä metsässä tehtiin. Esimerkki on tietenkin kärjistetty, mutta vähemmän rentouttavaa toiminta saattaa olla monella nykypäivän metsässä kulkijallekin.

Metsätyöt tunnetusti koettelevat terveyttä. Kuitenkin luonnon valtakunnallisen virkistyskäytön tutkimuksen mukaan vapaa-ajan metsätyöt ovat lisääntyneet 2000-luvulla selvästi.

Vaikka itse työ on raskasta ja kuluttavaa, se on mitä ilmeisimmin hyvää vastapainoa nykyisille arkitoiminnoille. Kuten vaikka rankalla vaellusreissulla, nautinto syntyy tuskan ja selviytymisen tunteen kautta.

Monet viillettävät metsässä juosten, pyörillä tai suksilla niin, että ainakaan syke ei laske. Metsäympäristön havainnointi voi jäädä vähälle. Siitä huolimatta metsä on ympäristönä yhä suositumpi monissa aktiviteeteissa. Etenkin maastopyöräilyn suosio nousee vauhdilla.

Luontoelämyksiä on tutkittu, mutta laajentaa voisi juuri eri toimintojen hyvinvointivaikutusten tutkimiseen. Käynnissä olevassa VirKein-hankkeessa olemme selvittäneet metsien ja vesistöjen virkistys- ja matkailukäyttöä. Metsät kelpaavat sen mukaan niin joogapaikoiksi kuin luksusyöpymiseen.

Elokuvan tekoonkin metsät sopivat, sen osoitti niin uusi Tuntematon kuin ne monet projektit, joita esimerkiksi Lapissa on käynnissä. Uusi Tuntematon sotilas on muutenkin kuin maisemien vuoksi näkemisen arvoinen, vaikka sen aikana ehti ajatella kaikenlaista.

Kirjoittaja on Luken erikoistutkija.