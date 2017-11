Järki ja tunteet

”Ota järki käteen” kuuluu väittelyn vähättelevä vakiokommentti. Sanonta on osuva – siinä yhdistyy teoria ja praksis. Se kehottaa lopettamaan todellisuudelle vieraan spekuloinnin ja ajattelemaan asioita käytännön kannalta. Järki kädessä toiminta asettuu oikeisiin uomiinsa eikä jää tunnetason turhaksi pyörittelyksi. Käteen otettuna järki on ikään kuin laskeutunut lähemmäs maata, alas yläpilvien korkeuksista.

Länsimaiselle ajattelulle on ollut tyypillistä tarkastella todellisuutta ensisijaisesti järjen kautta. Järjen käyttö näyttää tekevän toiminnasta suoraa, loogista ja ennustettavaa, muttei ongelmatonta. Erityisen ongelmallista on rationaalisuuden ulottuminen moraalin alueelle, jossa tehdään valintoja hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä. Kun yksi kykymme korotetaan muiden edelle ja itsevaltiuteen, unohtuu, ettei ihminen ole tunteeton laskukone vaan tunteva, kokeva ja aistiva – siis elävä – olento.

Olemme tottuneet asettamaan järjen vastapariksi tunteet. Tässä vastakkainasettelussa tunteet leimataan usein vähempiarvoisiksi, pettäviksi, hallitsemattomiksi ja epäluotettaviksi. Tällöin tukahdutamme tunteet, vaikka pelkän järjen äänen kuuntelu jättää meidät kylmäksi. Moraalisessa päätöksenteossa on tärkeää tunteiden tilkitsemisen sijaan tunteiden tulkitsemisen taito. Sitä kannattaa harjoitella, sillä olemme joka tapauksessa tunteiden vietävänä.

Vankilassa asuu joukko ihmisiä, joiden tunteidenhallinta on jäänyt kehittymättä nuorena alkaneen päihteiden käytön seurauksena. Tuloksena on asosiaalinen, impulsiivinen ihminen, jota hallitsee vääränlaiset tunteet. Itse asiassa ne hallitsevat helposti kaikkia meitä. On nimittäin niin, että kun kulttuurimme korostaa tunteiden toissijaisuutta, häivytämme hyvät tunteet, kuten myötätunnon, ja mukailemmekin tietämättämme pelkoa, katkeruutta, kateutta ja vihaa. Tällöin positiivisia, moraalia edesauttavia tunteita vältetään samalla, kun vähemmän rakentavat piilovaikuttavat. Ilman tunteita järki kulkee sumussa ja suuntaa vailla.

Kädessä järki on kouriintuntuva. Sen ei tarvitse olla aisteista irrallinen itsevaltias, vaan parhaimmillaan se on tunteva ja kokeva tilanteiden tulkki. Ota siis järki käteen, jotta kykenet koskettelemaan tuntojasi päätöksenteossa paremman elämän puolesta.