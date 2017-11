Kyseessä on siis ihan nuubi metsänomistaja (nuubi= alakouluikäisten käyttämä muoti-ilmaus, joka tulee englanninkielisestä sanasta noob ja tarkoittaa amatööriä tai aloittelijaa. Kalkkis-mutsin piti tarkistaa ilmaus Urbaanista sanakirjasta.)

Ihan ensin lähdin nuubeille suunnatulle kurssille, jossa käytiin läpi metsänomistamiseen liittyviä perusasioita. Tajusin, etten ollut aiemmin todellakaan nähnyt metsää puilta vaan poiminut puolukat ihan vaan Luonnon Helmassa. Rupesin katsomaan metsää uusin silmin ja näin metsän eri-ikäiset kuviot, joita ihminen on käsitellyt ahkerasti tai sitten ei. Bongailin tienvarsilta pinoja ja opin, mitä tarkoittaa lapussa lukeva Mät ja Kok. Näin puuston taloudellisen arvon ja hoitamisen merkityksen. Huomasin, miten paljon metsä antaa työtä ja toimeentuloa – myös välillisesti. Miten vastuullista työtä tekee vaikkapa metsäkoneenkuljettaja! Ja miten tärkeää on myös suojella ja säilyttää. Toisaalta mietin, voiko luontoa lopulta ihminen omistaa, että se on vain lainaa ja sitä pitää vaalia viisaasti. Tokihan näitä asioita on päntätty jo alakoulussa, mutta hassua kyllä, nuubina sisäistin metsän monet kasvot kunnolla vasta kun omistin sitä itse.

Vaikka asun nykyään kutakuinkin keskellä metsää, nuubina metsätaloussuunnitelman lukeminen on helpompaa mobiilisovelluksen tai tietokoneen näytön kautta kuin kohteessa pällistellen. Noloa tai ei, minusta digitalisaatio on ihanaa! Nuubi tajuaa niin paljon enemmän kun rämpii metsässä kourasssaan älypuhelin, joka kertoo missä kohtaa kartalla mennään ja mitä kullakin kuviolla kannattaisi tehdä. Samalla voi merkata muistiin tuulenkaadot ja salaisen kantarellipaikan.

Ensimmäinen puukauppa oli tietysti juhlapäivä. Nuubina sitä kuvitteli hetken kylpevänsä vihreässä kullassa, mutta pian mieleen muistuivat arvonlisäveron maksu ja valovuosien päässä häämöttävät seuraavat hakkuut. Metsään sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja myös epäitsekästä ajattelua, huomasi nuubi. Pikavoitot saa unohtaa. Rahat kääriikin ehkä vasta seuraava sukupolvi, minun tehtäväni on hoitaa oma siivuni parhaalla mahdollisella tavalla.

Aika näyttää, miten seuraavat nuubit vielä metsästä hyötyvät. Jo nyt Suomen metsät kiinnostavat kansainvälisiä luontomatkailijoita. Arktisissa marjoissa ja muissa luonnonantimissa on valtava vientipotentiaali. Puusta voi tehdä kangasta ja ties mitä! Eräjormailu kiinnostaa ja kansallispuistoissa on ruuhkaa, sillä metsässä on ihmisen hyvä olla.

Tämäkin nuubi hakeutuu mustikkatyypin metsäterapiaan, kun pinna kiristyy liikaa. Kuusen kainalossa verenpaine laskee ja läsnäolon taito palaa. Ennen vähän jännitin karhuja tai eksymistä, enää en. Vedän keuhkot täyteen sammaleentuoksuista ilmaa ja mietin, että täällä ei ainakaan ole itsemurhapommittajia tai hulluja kaahareita.