Luopumisen aika

Toimittajana näen juttuaiheen. Miltä tuntuu panna eläimet pois? Näen ihmisen silmissä surun ja tajuan, että en halua kysyä.

Eläimestä luopuminen on aina kova paikka. Usein vasta jälkeenpäin päätös tuntuu oikealta. Nyt voin taas hengittää. Näin oli paras.

Eläimen omistaminen on nimittäin raskas vastuu. Se, kellä on eläimiä, on kroonisesti huolissaan. Riippumatta siitä, ovatko eläimet elanto vai hupi, omatunto kolkuttaa aina. Onko koirani taas liian pitkään kerrostalokämpässäni yksin? Kärsiikö kissani, kun se ei pääse ulos? Miten hevoseni jaksaa postimerkkitarhassaan? Paraneekohan Mansikin utaretulehdus? Onkohan teurastamo asiallinen? Eläimen hyvinvoinnin lisäksi maatalousyrittäjää rassaa, tuliko eläinmäärät merkittyä rekisteriin ja tukihakemuksiin oikein. Ovatko korvamerkit paikallaan. Mitähän tarkastaja tästä sanoo.

Kodin järjestyksenpidosta itselleen elinkeinon tehnyt, KonMari -metodin luoja Marie Kondo sanoo tavaroista: jos se ei tuota sinulle iloa, luovu siitä. Pitäisikö näin suhtautua myös eläimiin? Jos eläimet elinkeinona eivät elätä tai jos lemmikistä ilon sijaan päällimmäisenä on epämääräisen raskas huoli, olisiko aika luopua?

Toki elämä ei ole niin suoraviivaista ja selkeää kuin konmarituksessa. Asioilla on monta puolta. Eläintuotanto voi kannatella tilanpitoa ja tehdä arjesta merkityksellistä, vaikka osa tulovirroista tulisi muualta. Kiireinen elämä voisi olla vieläkin stressaavaampaa, ellei kotona ole hännänheiluttajaa odottamassa. Monelle meistä eläintenpito on syvällä sielussa, emmekä tiedä mitään parempaa kuin aamukierros lampolassa, tallissa tai navetassa. Joskus kuitenkin huokailemme, onko toisin valinneilla onnellisempaa.

Kirsi Haapamatti

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja pienviljelijä, joka lypsää joka päivä vuohen