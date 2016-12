Harvaoksainen harvennuspuu ei enää kelpaa joulukuuseksi

Joulupuiden viljely on intensiivistä metsätaloutta. Jokainen myyntiin tuleva puu saa yksilöllisen käsittelyn sitä varten perustetuilla viljelmillä. Pelkästään Suomessa myyntiin tulee miljoona puuta vuodessa. Kun joulupuun kasvatus kestää kymmenen vuotta ja jokaista puuta hoidetaan vuosittain, tarkoittaa se sitä, että hoidon piirissä on todellisuudessa useita miljoonia puita.

Puiden vuosittainen käsittely vaatii paljon työtä. Toisaalta – joulupuusta saa saman tulon kymmenessä vuodessa, minkä tukkipuusta seitsemässä kymmenessä vuodessa.

Joulupuukauppa lienee myös kaikkein asiakasläheisintä metsätaloutta. Siinä joulupuun kasvattaja ja ostaja kohtaavat yksittäisen puun äärellä ja keskustelevat tuotteen laadusta ja hinnasta. Tuottaja saa palautetta suoraan kuluttajalta.

Näinä päivinä myyntiin tulevat joulupuut ovat kovin erilaisia kuin kuuset kaksikymmentä vuotta sitten. Harvaoksainen harvennuspuu ei enää kelpaa. Ison kuusen vankkaoksainen, käpyjä täynnä oleva latva saattaisi kelvatakin, mutta niitä ei hakkuutapojen muuttumisen seurauksena enää juuri tule myyntiin.

Monen mielestä täydellinen joulupuu on säännöllisen kartiomainen ja oksistoltaan tiheä. Jokainen joulukuusta metsästä etsinyt tietää, että tällaisia puita on harvassa. Viljelykuusikosta, jossa taimina on käytetty jalostettua metsänviljelyaineistoa, niitä ei löydy lainkaan.

Joulupuuviljelyssä käytetään pitkälti samaa taimiainesta kuin metsänviljelyssä, koska muuta ei ole saatavana. Joulupuuviljelijän onkin täytynyt kasvatuksen aikana leikata ja muotoilla latvusta moneen kertaan, jotta vaativa ja laatutietoinen asiakas olisi tyytyväinen.

Vaikka joulupuukauppa on muuttunut keräilystä viljelytaloudeksi, sitä on Suomessa pitkään pidetty harrasteluna. Siksi joulupuuviljelyn tutkimus- ja tuotekehitystyötä ei meillä ole juuri tehty.

Nyt tilanne on muuttunut. Luonnonvarakeskuksessa (Luke) on käynnistetty hanke "Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista", jota tukevat Etelä-Savon elykeskus, Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö sekä Taimistoviljelijät ry ja Joulupuuseura ry.

Hankkeen tavoitteena on vastata Joulupuuseuran toiveeseen ja tuoda joulupuuviljelyyn lajikkeita, jotka muodostaisivat tiheän, säännöllisen kartiomaisen latvuksen ilman työlästä leikkaamista. Näin joulupuuviljelyn kannattavuutta ja kilpailukykyä voitaisiin parantaa.

Tämä tapahtuu metsänjalostuksen keinoin, kasvullisen lisäyksen uusimpia menetelmiä hyödyntäen ja tiiviissä yhteistyössä tuottajien kanssa.