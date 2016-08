Ihmisten palvelija

Ortodoksisessa kirkossa vietetään vuosittain elokuussa pyhittäjä Herman Alaskalaisen muistoa. Hän kuului Laatokan Valamon munkkeihin, jotka olivat vuonna 1794 Pietarin metropoliitan pyynnöstä lähteneet lähetystyöhön Alaskaan, joka tuolloin oli Venäjän omistuksessa.

Alaskan aleutit, kuten alkuasukkaita kutsuttiin, eivät vielä olleet kristittyjä. Yksi vapaaehtoinen Laatokan Valamosta Alaskaan lähtijä oli nuori munkki Herman. Aluksi lähetystyö sujui hyvin ja alkuasukkaat ottivat myötämielisesti vastaan kristinuskon. Kodiakin saarelle rakennettiin kirkko.

Mutta pian tuli vastoinkäymisiä: Valamosta tulleen ryhmän piispa hukkui, alkuasukkaat tappoivat yhden munkeista. Lähetystyöhön alun pitäen tulleista veljistä jäi lopulta paikalle vain munkki Herman, joka asettui Kuusisaareen rakentamaansa erakkomajaan. Laatokan Valamo ei häneltä unohtunut – hän ylläpiti kirjeenvaihtoa Valamon isien kanssa ja kutsui alaskalaista luostariasumustaan Uudeksi Valamoksi.

Isä Herman eli Kodiakissa yli 40 vuotta. Aleutit, kuten alkuasukkaita kutsutaan, kunnioittivat häntä ja pitivät häntä isänään, johon he luottivat. Hänen mottonsa olikin: ”Olen näiden ihmisten alhaisin palvelija ja huolehtija.”

Isä Hermanin kuolinhetkellä hänen apulaisensa Gerasim luki ääneen Apostolien tekoja. Kesken lukemisen hän näki, että huone yhtäkkiä täyttyi valolla ja sädekehä välkkyi isä Hermanin pään ympärillä.

Ortodoksinen usko kukoistaa nykyisin paikallisten keskuudessa ja isä Hermanin muistoa vaalitaan, vaikka Alaska ei enää kuulu Venäjälle. Ensimmäisenä suomalaisena ortodoksipiispana Alaskassa kävi edesmennyt arkkipiispa Paavali, joka ”Aleuttien isän” tapaan oli nuoruudessaan ehtinyt kilvoitella Laatokan Valamossa.

Yhteyttä on jatkanut myös arkkipiispa Leo. Sieltä on vierailtu Suomessa ja Uudessa Valamossa on valokuva amerikkalaisesta Uudesta Valamosta kuin myös ikoni Amerikan pyhästä Hermannista.

