Ilmaisen ämpärin ansa

Ämpäreillä on houkuteltu sadoittain suomalaisia kauppakeskusten avajaisiin ja yleisötapahtumiin. Jopa seurakunnat ovat ottaneet ämpärihoukuttimet käyttöönsä. Tässä ei toki ole kyse mistä tahansa ämpäristä, vaan ILMAISESTA ämpäristä. Ilmainen sekoittaa rationaaliset aivot ja voi saada meidät tekemään epärationaalisia päätöksiä. Ilmainen saattaa siten lopulta tulla hyvin kalliiksi.

Kun teemme ostopäätöksiä, painotamme tuotteen hyviä ja huonoja puolia suhteessa sen hintaan. Ostaisinko paidan, joka maksaa 10 euroa? Vai olisiko 20 euroa maksava paita kuitenkin niin paljon parempi, että siitä kannattaisi maksaa tuplahinta? Ilmaisen tuotteen kohdalla tavallinen päättelyketju menee kuitenkin sekaisin: aivojen on vaikeampi käsitellä hankinnan kustannuksia. Mikä on ilmaisen tuotteen hinta?

Ilmaisen tuotteen kustannukset eivät ole suoraan rahallisia, vaan ne ovat välillisiä kustannuksia tai niin kutsuttuja vaihtoehtoiskustannuksia. Jos jonotan ilmaista ämpäriä kaksi tuntia, on ämpärin hinta kaksi tuntia aikaani. Sen ajan olisin voinut käyttää jonottamisen sijaan vaikka nukkumiseen tai urheiluun. Ja jos jonotan kauppaan useamman tunnin ilmaisen ämpärin takia, saattaa ostoskärryyn päätyä myös avajaistarjouksessa oleva puhallettava sohva tai näppärä paristokäyttöihin tuuletin. Tätä kauppias luonnollisesti haluaakin.

Mainonnan ammattilaiset toki tuntevat ilmaisuuden aivoja sekoittavan vaikutuksen. Varmasti meille kaikille on tullut vastaan tarjouksia, joissa mainostetaan esimerkiksi Osta kaksi paitaa, saat kolmannen ILMAISEKSI! tai Yli 50 euron tilauksille ILMAINEN kotiinkuljetus!. Ilmaista tuotetta jahdatessa on houkutus ostaa kolme paitaa, vaikka tarvitsisi vain yhden. Tai ehkä tulee tilanneeksi vielä yhden kirjan lisää, jotta saisi kotiinkuljetuksen ilmaiseksi. Nämä ylimääräisenä ostetut tavarat ovat osa ilmaisen tuotteen hintaa.

Kaikki eivät houkuttimiin kuitenkaan tartu. Itse rakensin kaksi ohjeiden mukaista ampiaisansaa, mutta niihin ei lopulta päätynyt yhtään ampiaista. Pihapiirin ampiaiset kyllä pyörivät pullojen läheisyydessä, mutta ne osasivat välttää hunajan houkutuksen. Myös kuluttajien on mahdollista välttää ilmaisten tuotteiden synnyttämät harhat. Tässä ensimmäinen askel on sen tiedostaminen, että myös ilmaisilla tuotteilla on hintansa. Tämän jälkeen voi tehdä rationaalisia päätöksiä myös ILMAISTEN tuotteiden osalta. Ilmainen ämpäri kannattaa ostaa vain silloin, jos se on monen tunnin jonotuksen arvoinen.

Kirjoittaja Olli Kärkkäinen on yksityistalouden ekonomisti Nordeassa.