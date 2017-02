Käräjiä kova ikävä

Isot pojat potkiskelivat alkuviikolla hallituksen vaunuja kulkemaan samaan suuntaan. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) eivät varsinaisesti olleet eri mieltä, mutta valtiovarainministeriön virkamiehiä on ollut vaikea saada hetkeksi hellittämään rakkaasta juustohöylästään.

Eduskunnassa Kari Tolvasen (kok.) johtama lakivaliokunta sai heti alkajaisiksi heittää toiveet lokoisasta keväästä.

Oikeusministeri Jari Lindström (ps.) esitteli rikollisille uusia rangaistuksia. Perinteisempää riitaa syntyy käräjäoikeusuudistuksesta.

Uudistuksen käynnisti edellinen oikeus­ministeri Anna-Maja Henriksson (r.). Hän keskeytti valmistelun havaitessaan pienten ruotsinkielisten käräjäoikeuspaikka­kuntien joutuvan tappolistalle.

Oppositioon suistunut ruotsalainen ryhmä oli lähetekeskustelussa hurjana. Lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Eva Biaudet (r.) arveli ministeri Lindströmin asetetun hallituksessa ajamaan perussuomalaisesti alas ruotsinkielisiä palveluja.

Kieltämättä kiusanteon makua on, kun Hen­rikssonin oma Pietarsaari on jätetty istuntopaikkakuntien joukosta. Mutta samalla on pudotettu myös supisuomalaiset Alajärvi, Alavus ja Kauhajoki.

Yllättäen Lahden MM-hiihtojen vesiskandaalista ei tiistaihin mennessä ollut jätetty yhtään eduskunta­kyselyä. Yleensä kaikesta otsikoihin nousevasta syytetään hallitusta.

Anne Kalmari (kesk.) kaipasi istunnossa keskustelua, miten kansainväliset suuryhtiöt estetään ryöstämästä Suomen arvokkaita pohjavesivaroja. Kanada on joutunut omiensa puolustamisesta oikeuteen.

Ville Tavio (ps.) ennusti kyselyssään tulevien sotien käynnistyvän makeasta vedestä.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) vastasi, että pohjaveden käyttö on laissa määrätty luvanvaraiseksi ja paikkakunnan ulkopuoliset teollisuuden tarpeet ovat etusijajärjestyksessä viimeisenä. Vedenviennin kasvua tavoitellaan, mutta omistusoikeutta pohjavesiin ei anneta.