Kerro tuntemasi suomalaisen naisen tarina

Suomi on täynnä uskomattomia naisten tarinoita. Niistä monia kerrotaan vain suvun kesken tai kylässä kiertävinä tarinoina eikä historiankirjoihin jää minkäänlaista merkintää.

Itsenäisen Suomen tarina olisi aivan toisenlainen ilman naisten määrätietoista työtä. Jokaisella sukupolvella on omat haasteensa. Varsinkin kotirintaman selviytyminen oli miltei kokonaan naisten varassa.

Eikä unohdeta lottienkaan toimintaa vaikeissa rintamaolosuhteissa. Jokaista tarvittiin. Jos historia on täynnä toinen toistaan mielenkiintoisempia naisia, löytyy heitä samalla tavalla tämän päivän kodeista ja työpaikoilta.

Suomalainen Naisliitto kerää suomalaisten naisten tarinoita ja niistä muodostuu Naisten Ääni -verkkojulkaisu. Tämä on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa.

Olemme tottuneet, että yhteiskunnallisesti vaikuttavissa asemissa olevat naiset saavat tarinansa julki, mutta sehän antaa maailmasta ja elämästä vain puolinaisen kuvan.

Nyt voimme tehdä kuvasta kokonaisen ja kertoa tarinoita hyvinkin erilaisista naisista. Tarkoitus ei kirjoittaa vain historiasta, vaan tämän päivän aktiivisessa iässä olevien naisten tarinat ovat yhtä mielenkiintoisia.

Tärkeää on myös, että tuomme esiin maaseudun naisten tarinoita.

Kun ajattelee omaa sukuaan, äideistä, anopeista, mummoista, tädeistä ja sisarista ja serkunkaimoista löytyy vaikka mitä kerrottavaa. Samoin monissa kylissä ja yhdistyksissä on sellaisia voimanaisia ja arjen puurtajia, joista kannattaisi kertoa laajemminkin.

Jokaisen tarina on erilainen ja hyvä niin. Jollekin voi tulla useampi liuska ja toisen elämänkaarta riittää kuvaamaan yksi sivu. Jokainen tarina on kuitenkin kertomisen arvoinen.

Moni tarina on myös selviytymistarina. Jälkipolville olisi onnistumisten lisäksi tärkeää kertoa epäonnistumisista ja miten olemme niistä selviytyneet.

Vuosia sitten nyt jo edesmennyt äitini, sotilaskotisisar, teki työvuoroaan sotilaskodin kirjastossa. Hän huomasi, että yksi varusmies kulki hajamielisenä kirjahyllyjen lomassa.

Äitini kysyi: ”Miten voin auttaa.”

Poika katsoi silmiin ja kysyi: ”Onko elämässä toivoa?”

Äitini hätääntyi vähän, sillä poika tarvitsi selvästi apua. Äiti alkoi kertoa omasta nuoruudestaan.

”Kun olin ikäisesi, oli sota-aika. Ikätovereita jäi rintamalle ja pelottava ilmapiiri oli kaikkialla. Silti emme koskaan miettineet, onko elämässä toivoa. Uskoimme vahvasti, että elämä kantaa ja me selviydymme.”

Äiti kysyi vielä, onko poika koskaan keskustellut isovanhempiensa kanssa näistä tai muista vaikeista ajoista. Poika lupasikin mennä seuraavalla lomallaan katsomaan isovanhempiaan. Äidistä tuntui, että hän oli auttanut poikaa, vaikka vähänkin.

Olisi todella tärkeää kertoa nuorille omia selviytymistarinoita. On väärin antaa luulla, että kaikki on aina ollut helppoa. Vaikeuksien voittaminen on suuri onnistuminen.

Naisten Ääneen on helppo kirjoittaa. Sivustolta löytyvät selvät ohjeet. Sinun ei tarvitse olla mikään kirjallinen lahjakkuus, kunhan osaat kertoa omalla tavallasi tarinan haluamastasi naisesta.

Jos henkilö vielä elää, pyydä häneltä suostumus. Samoin on syytä pitää mielessä hyvät tavat. Kirjoitus on julkinen eikä sillä saa ketään loukata. Verkkojulkaisun toimittajat tarkistavat kirjoitukset ja ovat tarvittaessa yhteydessä kirjoittajaan.

Voit myös olla yhteydessä Naisten Ääneen ja ehdottaa naista, jonka tarina pitäisi kertoa. Toiveesi voidaan julkaista ja ehkäpä joku kirjoittaja tarttuu ehdotukseesi. Varmin tapa saada tarina julki on toimittaa teksti valmiina.

Nyt haastan sinut menemään sivulle www.naistenaani.fi. Sieltä löydät paljon lisätietoa ja kirjoitusohjeita.

Moni ehkä parahtaa: taas vain nämä nettisivut. Toivon, että lähipiiristäsi löytyy joku, jonka kanssa voit katsella sivuja ja löydät ohjeet.

Tässä olisi hyvä mahdollisuus myös mummon ja lapsenlapsen yhteiseen projektiin. Niin rakennettaisiin myös sukupolvien välistä siltaa.

Kirjoitetaan yhdessä Suomelle lahjaksi uutta historiaa tekemällä suomalaisten naisten elämäntarinat näkyviksi.

Kirjoittaja on Maa- ja koti­talousnaisten Keskuksen ­entinen toiminnanjohtaja.