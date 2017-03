Kosketuksia ja kädenlyöntejä

Satuin näkemään puolet elokuvaohjaaja Pirjo Honka­salon haastattelusta – niinhän television kanssa usein käy. Onneksi näin sen kohdan, jossa hän puhui käsistä.

Honkasalo kertoi, että hänen isänsä otti esineet käteensä kauniisti. Mikä havainto, mikä tarkkaavaisuus! Muistan vain yhden vastaavan huomion.

”Kirja, josta kerroit. Katso, miten hän ottaa sen. Tarttuuko molemmin käsin vai nopeasti toisella?” Noin kirjoitti Kaj Kalin Veressä-kirjassaan.

Pirjo Honkasalo sanoi muistavansa ihmiset lähes yhtä hyvin käsistään kuin kasvoistaan. Sellainen on tietenkin tuiki harvinaista, mutta persoonallisempia kädet varmasti ovat kuin mitä yleensä tullaan ajatelleeksi.

Käsistäkin näkee, miten asioihin tartutaan. Tai miten maailmaa käsitellään tai miten elämä käsitetään. Ei ole sattumaa, että kaikenlaista kanssa­käymistä ja kosketusta kuvataan käsi-sanan johdannaisilla.

Minut Honkasalon kuvaus pysäytti erityisesti siksi, että muistin niitä käsiä, joihin jaan ehtoollisleivän. Siellä missä on viljelty maata, vastaanottava käsi on usein kaksi kertaa omani kokoinen.

Kaupunkilaispapin kädestäni on kirjoitus­kyhmykin kadonnut, kun kirjoitan tietokoneella. Mutta niin paljon kuin maanviljely on muuttunut ”lomake­intensiiviseksi maatalousyrittämiseksi”, siitä ei kätten työ ole loppunut.

Työ voimistaa kädet. Se vahvistaa niiden kosketuksen. Sellaisissa käsissä on luja ote elämään sellaisena kuin se on. Sellainen kosketus on lujuuttaan kaunis.

Jeesus kosketti kauniisti, siitä ei ole epäilystä. Esineistä ei paljon puhuta, ihmisistä sitäkin enemmän. Kauniiksi hänen kosketuksensa teki luokse päästäminen, hyväksyminen ja parantaminen.

Harvassa ovat ne taulut, joissa Jeesuksella ovat ruumiillista työtä tehneen vahvat kädet. Sellaisilla tämä rakennustyömies kuitenkin rakasti ja kunnioitti.

Turun Sanomien uutispäällikkö Ilkka Tervo ehdotti viime viikolla, että hyvä Suomen juhlavuoden teko olisi antaa toiselle perinnöksi itse jo osaamansa vanha kädentaito. Ehdottaisin sitä, miten ehtoollispöydässä lyövät kättä Kristus ja hänen seuraajansa.

