Omatunto käyttötavarana

Viihdejuontaja Jaana Pelkosen (kok.) eduskunta­tien rahoittaminen oli panimoteollisuudelle loistosijoitus. Alkoholilain uudistus tuo rahat huippu­kertoimella takaisin.

Muutamat edustajat vielä epäröivät limu­viinojen tuomista lähikauppoihin. Väkiviinalla terästetyt mehut lienee suunnattu koululapsille ja alkoholismin ensi portaita kapuaville toimihenkilö­naisille.

Yleensä alkoholiasioissa edustajille on sallittu omantunnon vapaus. Perussuomalaiset ja kokoomus vaativat hallituspuolueita pysymään ojennuksessa. Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen kiemurtelee.

Esimerkiksi entiselle jääkiekkoammattilaiselle Sinuhe Wallinheimolle (kok.) omantunnon­vapaus on poliittinen termi. Jääkiekko on olut­huuruilla käyvä laji, jossa puhtaan urheilun puolustajien omatunto on kauan sitten vaimennettu.

Vaikea on silti kuvitella, että vuosikymmenet alkoholin haitoista saarnannut ja niitä vastaan taistellut ex-pääjohtaja Pekka Puska (kesk.) suostuu minkään ryhmäkurin nimissä äänestämään vapauttamisen puolesta.

Merkillistä, että ydinvoima on omantunnon asia, koska siitä saattaa koitua haittoja 10 000 vuoden kuluessa. Alkoholin haitat näemme joka päivä.

Vasemmisto-oppositio ilmaisi tuohtumuksensa, kun asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ajoi läpi jo kuudennen sarjan maankäyttö- ja rakennuslain osittaismuutoksia. Silvia Modigin (vas.) mielestä normien purku näivettää kaupunkien keskustoja.

Kaupunginjohtajan rouva Susanna Huovista (sd.) ärsytti, että kunnat saavat lisää valtaa kaavoituksessa elykeskusten virkamiesten kustannuksella.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassia (vihr.) on kunnioitettava, koska hän ei ryhtynyt muutoksia jarruttamaan.

Vastalauseessaan vihreät vastustavat ankarasti suurmyymälöiden alarajamääritelmän nostamista. Jukka Kopran (kok.) mielestä raja on Kaakkois-­Suomen rajakaupan tarpeisiin vieläkin liian alhainen.