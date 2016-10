OMG ei ole heittorukous

Osallistuin viime viikolla paneelikeskusteluun kirjamessuilla. Aiheena oli OMG – taipuuko kirkon kieli someksi? Tietääkseen, mitä OMG tarkoittaa, ei kylläkään sosiaalista mediaa tarvitse. Saman oppii televisiosta. Amerikkalaisilla ei näemmä ole juuri muuta tapaa päivitellä ja ilmaista järkytystä kuin toistella: ”Oh, my God!”

”Oi, Jumalani!” on takuulla liian juhlava käännös. ”Herran jestas!” on parempi vastine. Joskus semmoinen voisi olla jopa ”jumalauta!” – outo juttu sinänsä, että sanoista ”Jumala, auta” on lyhentynyt vahvanpuoleinen kirosana. ”Jumal’avita” lienee tästä käytöstä hävinnyt.

Jumalan näennäisestä puhuttelusta huolimatta nuo tuollaiset eivät selvästikään ole rukoushuokauksia. Sellaisille ammatti-ihmisillä – ei niinkään rukouksen kuin tutkimuksen ammattilaisilla – on oma terminsä. ”Jakulatorinen oratio” voisi arkisemmin olla heittorukous, vähän niin kuin heittolaukaus. Heittolaukausta varten tarvitaan viritetty ase, heittorukousta varten siihen virittynyt mieli. Tyhjästä on paha nyhjästä. Jos aikoo huoahdella Jumalalle, on ensin tarpeen tehdä tuttavuutta ja pitää yhteyttä.

Samoilla kirjamessuilla haastattelin Jaakko Heinimäkeä ja Kaisa Karirantaa, he kun ovat yhdessä julkaisseet Tapakristityn tyylikirjan. Alaotsikkonsa mukaan se ohjaa siihen, Miten elää ja kuolla kristillisesti.

Pääluvut on otsikoitu kehotuksiksi: hoida seremoniat, taistele hyvän puolesta, veisaa virsiä, lue Raamattua ja käy kirkossa. Ei ole mikään yllätys, että kaikkein ensimmäinen jakso on Rukoile.

Erilaisia rukouksia kirja luettelee yksitoista. OMG-tyyppistä päivittelyä se ei, perustellusti, rukoukseksi tunnista. Heittorukoustakaan ei listassa ole. ”Hätäparkaisu” tulee lähelle, mutta voihan Jumalalle toki kiitoksenkin heittää.

Heinimäen ja Karirannan mukaan ”rukous on sen ymmärtämistä, että elämme Jumalan maailmassa, hänen katseensa alla”. OMG on huono tapa ja sitä paitsi Jumalan nimen lausumista turhaan, toisen käskyn rikkomista. Parempi ottaa tavaksi heitellä oikeita rukouksia. Ja tarpeen tullen huokailla.

