Onnellinen loppu

Jos joku ei vielä tiedä, niin Thessaloniki sijaitsee meren rannalla Kreikan pohjoisosassa ja se tunnetaan Kreikan toisena pääkaupunkina. Sitä kautta lentävät myös ne suomalaismiehet, jotka ovat menossa käymään Athosvuoren luostaritasavallassa.

Thessaloniki on kaunis meren ympäröimä bysanttilainen kaupunki täynnä ihania kirkkoja. Elämä tuntuu rauhalliselta, vaikkakin asukkaat näyttävät lukitsevan nykyisin ahkerammin oviaan. Jonkin aikaa sitten virkamiesten palkka kutistui Kreikassa puoleen. Asiat kuitenkin tuntuvat toimivan. Ihmiset auttavat toisiaan; suku on Kreikassa erittäin tärkeä tekijä, turvan antaja. Murheitaan voi mennä kertomaan vaikkapa luostareihin, joita kaupungin ympäristössä on, ja saamaan siten lohtua.

Thessaloniki on saanut joitakin vuosia sitten itselleen suojelijan Jumalan edessä Athosvuoren munkista isä Paisioksesta, joka on haudattu sinne ja joka julistettiin poikkeuksellisen nopeasti pyhäksi. Isä Paisioksen maine esirukoilijana oli kaikunut kaikkialle ortodoksiseen maailmaan, myös Suomeen, jo hänen eläessään. Kreikkalaisille hän on suuri lohdutus heidän nykyisessä ahdingossaan.

Jo eläessään pyhä Paisios puhui paljon tulevista vaikeista ajoista ja kehotti ihmisiä hankkimaan kasvimaita, niin että ainakin ruokaa riittäisi. Hänen mukaansa loppu tulee kuitenkin olemaan onnellinen. Hän jopa viittaa siihen, että kreikkalaisten suuri toive Istanbulin eli Konstantinopolin takaisin saamisesta vielä toteutuisi. Kohta täällä Suomessakin ilmestyy taas uusi kirja Pyhän Paisioksen maanmainioista opetuksista. Hänen haudallaan näkee kirkas­otsaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet huojennusta ja vastauksia rukouksiinsa.

Usko on syvällä kreikkalaisissa. Nuori taksinkuljettajamme, kahden lapsen isä, sai lämpimiä hymyjä, kun ihmiset näkivät, mitä hänen taksinsa takaosaan oli kirjoitettu. Siellä luki: ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä.”