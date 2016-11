Riviin järjesty!

Puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi kaikki suomalaiset maanpuolustajiksi puhuessaan maanantaina Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa. Tämä voi herättää hallintoalamaisissa kysymyksiä – varsinkin kun rajojemme takaa Euroopasta, Ukrainasta, Syyriasta ja Krimiltä kuuluu uhkaavaa jyrinää. Vähän jos kiäntää, ossuuko tänne?

Tätä presidentti yritti joukoille selittää – vaikka ei taida itse­kään ennen ollut vastaavassa tilanteessa. Kamreeripolitiikoksi kutsutun Niinistön agendalla turvallisuus on ensimmäistä kertaa tär­keämpää kuin talous.

Presidentin mukaan tilannekuvan pitää olla kohdallaan. Se on synkkä. Globaalitilanne on mennyt huonompaan suuntaan ja EU on ensimmäisen kerran tilanteessa, että uhka on aivan sen rajoilla ja jopa sisällä, Itämerellä.

Koska presidenttikin totesi, että Venäjästä voi – ja pitää – puhua oikeilla termeillä, niin todettakoon, että tuo uhka on idässä. Vas­takkain ovat Venäjä ja länsi. Terrorismia vähättelemättä.

Tässä rintamajaottelussa länsi – varsinkin Eurooppa – näyttää olevan surkean heikko. Venäjä vyöryttää, mutta Brysselissä sotamiesneuvosto vatuloi.

Vastakkain on määrä­tietoinen, häikäilemätön pul­listelija ja hyväkäytöksinen ja itseään sivistyneempänä pitävä hintelä Eurooppa kumppaneineen. Jos toinen pitää kiinni peli­säännöistä ja toinen pelaa sikaa, kumpi pärjää?

Niinistö tuntuu yrittävän valaa rautaa EU:n selkärankaan. Johtajuutta kehiin!

Omalla pikku lohkollaan myös Suomi on yrittänyt operoida. Liennytystä tarvitaan pieninkin askelin.

Niinistön ehdotus, että sotilaskoneet Itämerellä pitäisivät tunnistuslähettimet – transponderit – päällä, oli sellainen yritys. Nyt sitäkin pompotellaan loputtomassa noidankehässä Venäjän ja Naton välillä.

Eikä taida toive Arktisesta huippukokouksestakaan Suomen puheenjohtajakaudella toteutua.

Kesällä Kultarannassa Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti Suomea Nato-jäsenyydestä. Suomi koukkaakin Ruotsin, Yhdysvaltain ja Nato-kumppanuuden kautta ihan ilman kansan­äänestyksiä.

Presidentit muuten keskustelivat Kultarannan saunalla paljon pitempään kuin on julkisuuteen kerrottu.

Ilman itsekehua voi kai vielä sanoa, että suomalaisia venäläiset ehkä kuuntelevat vähemmällä varauksella kuin muita länsimaita. Tätä asennetta kannattaa hyödyntää.

Mutta tuleen presidentin mielestä ei saa jäädä makaamaan. Vaikka sotilasrauta on tärkeää, Niinistön varusteluettelossa on muun muassa tiedustelu- ja valmiuslait.

Tätä presidentti ehkä tarkoitti toteamalla, että olemme kaikki maanpuolustajia.