Silkkaa kidutusta vai positiivinen muutos?

Aloititko tämän vuoden lupauksella elämäntapamuutoksesta? Nyt jo ote lipsuu ja olet valmis luovuttamaan? Kannustan olemaan sinnikäs, sillä muutoksen pysyvyys ei vaadi pitkää sinnittelyä.

Vielä vuosi sitten ajattelin, että on silkkaa itsensä kidutusta herätä ennen kuutta. Ainoa hyväksyttävä syy herätä niin aikaisin on matka, kun on ehdittävä lentokoneeseen tai junaan. Päivä alkaa kuudelta, sitä ennen eletään vielä yötä. Kuka nyt keskellä yötä herää, ainakaan lähteäkseen töihin.

Nykyään minä herään. Viime syksynä matka työpaikalta tarhalle piteni, enkä halunnut olla viimeisten joukossa hakemassa lapsia. Töihin oli siis lähdettävä aiempaa aikaisemmin, jotta sieltä voi myös lähteä aiemmin.

Muutamassa kuukaudessa totuin aikaisiin aamuihin niin, etten edes tajunnut kuinka rutinoitunut olin. Huomasin asian joulun alla, kun muutamana aamuna meninkin töihin vasta lähempänä yhdeksää. Tuntui etten saa mitään aikaiseksi, kun kello on jo niin paljon. Olin syksyn aikana tottunut siihen, että ennen lounasta iso osa töistä on jo tehtynä. Joululomalla nautin pitkään nukkumisesta. Siitä huolimatta turhauduin pari kertaa, että päivä ei lähde ikinä käyntiin, kun yhdeksältä vielä juo aamukahvia pyjamassa.

Yritä siis sinnitellä, sinä elämäntapamuutoksen tehnyt. Muutamat ensimmäiset viikot ovat vaikeimpia. Kuukauden päästä asiaa ei tarvitse edes joka päivä ajatella ja kevätauringon paistaessa olet jo uuden rutiinisi orja.