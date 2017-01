Timo Soinin kirves persujen puun juurella

Timo Soinin ja hänen fan-klubinsa – jota perussuomalaisiksi kutsutaan – populismi joutuu ensimmäisen kerran hallitus­vastuun aikana puntariin kuntavaaleissa ensi keväänä.

Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, mutta kaikki puolueet asettavat niille myös valtakunnallisen kannatustavoitteen. Myös äänestäjät puntaroivat puolueita valtakunnallista politiikka vasten. Pettymys – tai tyytyväisyys – yleispolitiikkaan heijastuu äänestyskoppiin.

Soini vei puolueensa hallitukseen viime eduskuntavaalien jälkeen, koska muuta vaihtoehtoa ei ollut. Toista kertaa ei enää voinut pelata laistoa. Se olisi vienyt uskottavuuden laakista.

Nyt uskottavuus on rapautunut vähitellen. Hurjista vaalilupauksista on jouduttu peruuttamaan. Se on populistin osa. Voitto tulee katteettomilla puheilla, joista on sitten hallitusvastuussa pakko perääntyä. Perussuomalaisten kohdalla tämä näkyi nopeasti kannatusmittauksissa.

Pettymys kuplii kentällä, mutta Soini on yrittänyt pitää pulinat kovalla kädellä piilossa. Puolueen silloinen varapuheenjohtaja ja nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen rohkeni ensimmäisenä epäillä, että vaalilupauksista on lipsuttu. Sitten tulikin imperiumin vastaisku.

Persujen räyhäkkään radiokampanjan väite, että puo­lueessa saa ajatella omilla aivoilla, soveltaa propagandan vanhaa sääntöä, jonka mukaan valheen sijasta kannattaa turvautua emävalheeseen.

Mitä lähemmäksi vaalit tulevat, sitä hermostuneempi on tunnelma persukentällä.

Maahanmuuttoänkyrä Jussi Halla-ahon uhkaus haastaa Soini ensi kesän puoluekokouksessa osoittaa, että puolueessa valmistaudutaan perinnönjakoon. Ne ovat usein riitaisia. Smp:n sisällissota tulee hakematta mieleen.

Ulkoministerin rooli on ajanut Soinin ahtaaseen rakoon varsinkin maahanmuutto- ja EU-politiikassa. Imagoa ei yhtään kirkasta tämänviikkoinen patsastelu Davosissa euroeliitin kanssa.

Hommafoorumilaiset eivät ole valmiita kompromisseihin. Rajat kiinni ja sillä selvä! Siksi Halla-ahon oli pakko tulla esiin jo oman uskottavuuden takia.

Jopa uskollisimmille kaadereille kajastaa jo, että Soini väistyy puheenjohtajan paikalta ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Vain ajankohtaa arvaillaan.

Jos kuntavaaleissa tulee köniin, Soinin lähtö voi nopeutua. Ulkoministerin paikalta on helpompi siirtyä uusiin tehtäviin kuin eduskuntavaalitappion jälkeen pienen oppositiopuolueen johtajana.

Soini saavuttanee hillotolppansa, mutta persujen tilanne on tukala. Suurta Puheenjohtajaa lainaten: kirves on jo puun juurella.