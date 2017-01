Totisten toverien hilpeä kilvoittelu

Tuskin on toivuttu Helsingin kansalaistorin uuden vuoden spektaakkelista, kun pitää jo ruveta varailemaan paikkoja demarien puheenjohtajakiertueelle.

Luvassa on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, sankkaa magnesiumsavua ja muuta säkenöivää pyrotekniikkaa. Eikä pidä unohtaa cliff hanger -debatteja. Toivottavasti yleisöllä on tukevampi työväentalon jakkara alla, kun haastajat naulaavat pupillinsa Antti Rinteeseen ja tivaavat: "Miten sä, Antti, sillee niinku henkilökohtaisesti koet sosiaalidemokratian?"

Viime hetkillä ilmoittautui mukaan myös Tytti Tuppurainen, rempseä työläisnainen Oulusta, mutta faktahan on, että Harakka paitsi avasi, myös pelasti puheenjohtajakisan.

Kun Rinteen pahin vastustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman oli saatu parilla ovelalla peippauksella kebab-kioskille, näytti jo huolestuttavasti siltä, että puoluekokous joutuisi kukittamaan puheenjohtajan jatkokaudelle NKP-tyyliin.

Demarien jäsentenvälisestä tulee silti kellosepäntarkkaa puuhaa.

Kelpo hopeatulos avoimella Tuomioja-asteikolla olisi sellaiset 30 pinnaa äänistä. Se olisi säällinen tappio. Ei tullut munattua itseään, mutta ei ryvetettyä voittajaakaan.

Sopivan korrektilla tyylillä varmistuu haastajillekin ministerisalkku vaalien jälkeen koottavasta demarien ja kepun punamultahallituksesta. Puolue muistaa sitä, joka muistaa puoluetta.

Mutta kun kisa kohta alkaa, yllätyksiä voi sattua, mopo saattaa karata. Harakan sanotaan olevan parempi live-debatissa kuin kankeasti artikuloiva Rinne. Jos siivet alkavatkin kantaa, malttaako Harakan poika lentää hiljaa ja matalla? Tuppurainen naisliiton puheenjohtajana testaa siskojen todellisen solidaarisuuden.

Jos Rinne pahasti kompuroi, demareita voi uhata Stubb-ilmiö. Takamatkalta ampaiseekin supliikkiehdokas ja pyyhkii establishmentin ja ay-pamppujen suosikilla pöytää.

Demarit mielellään huomattavat, ettei SDP:n puoluekokous ole kokoomuksen puoluekokouksen kaltainen poliittinen festari. Kokoomuksen puoluekokousedustajien älykkyyttä ei voi liikaa aliarvioida, on muuan nimettömänä pysyttelevä, turkulainen entinen kokoomuksen ministeri ja pitkäaikainen parlamentaarikkokin todennut. Kuka lienee?

Sekin on jo selvitetty, että Rinteellä on 500 kokousedustajasta takanaan reilusti yli 200. Pullat näyttäisivät olevan hyvin uunissa. Silti istuvan puheenjohtajan tukijoukoissa on aitoa huolestusta.

Kisaan ei kannata lähteä takki auki, ettei käy kuin pikkuleijonille Kanadassa.