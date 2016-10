Työllisyydessä edes pientä pilkahdusta

Kaikki ennustajat ovat täysin yksimielisiä siitä, että talouskasvumme tulee liikkumaan 1–2 prosentin haarukassa ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Väestö vanhenee nopeasti meillä ja muualla.

Työikäisten (15–64 -vuotiaat) määrä on vähentynyt jo kuusi vuotta peräkkäin. Tällaista emme ole koskaan aiemmin kokeneet. Kuitenkin Suomessa on työllisyystilanne parantunut tänä vuonna muutaman vuoden heikkenemisen jälkeen. Edes tällaisen varovaisen positiivisen kehityksen jatkuminen vaatisi pikaisesti niitä paljon puhuttuja rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoittemme pelisäännöissä. Muuten paraneminen lopahtaa melko pian.

Kuluvan vuoden tammi–elokuussa oli maamme työllisten määrä runsaat 10 000 henkilöä suurempi kuin vuotta aiemmin. Vielä viime vuonna työllisyys heikkeni samalla määrällä. Tehtyjen työtuntien määrä on lisääntynyt nopeamminkin, eli työpäivät ovat hieman pidentyneet. Työttömiä on tänä vuonna ollut keskimäärin 250 000, mikä on noin 14 000 vähemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Moni mielellään puhuu kortistossa olevien työttömien työnhakijoiden määrästä, joka on noin 100 000 henkilöä työttömiä suurempi. Kuitenkin oikea työttömien määrä on tuo 250 000, joka sisältää vain ne työttömät, jotka kohtuudella etsivät työtä ja jotka ovat suostuvaisia työn vastaanottamiseen.

Työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste on tänä vuonna tammi-elokuussa ollut keskimäärin 9,2 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana se oli 9,8 prosenttia. Mikäli kansantaloutemme jatkaa edes hitaassa nousussa, alentunee työttömyysaste ensi vuonna selvästi alle yhdeksän prosentin. Jatkossa sitten työttömyyden aleneminen jäänee hyvin vaatimattomaksi. Monet taloustutkijat ovat arvioineet, että Suomen rakenteellinen työttömyysaste on ainakin runsaat seitsemän prosenttia. Emmehän me päässeet alle kuuteen prosenttiin edes keväällä 2008, vaikka taloutemme oli kasvanut erittäin nopeasti vuosikausia. Onkin selvää, että alle kahdeksan prosentin työttömyysasteen tavoittelu vaatii monia työmarkkinauudistuksia. Erilaisia sidonnaisuuksia on purettava ja paikallista sopimusvapautta on lisättävä tuntuvasti. Nopein keino työttömyyden alentamiseksi olisi lisätä osa-aikatyötä.

Suomessa vain noin 14–15 prosenttia työllisistä tekee osa-aikatyötä. Muissa Pohjoismaissa vastaavat osuudet ovat 24–25 prosenttia. Selvästi yleisintä Euroopassa osa-aikatyö on Hollannissa ja Sveitsissä. Hollannissa peräti puolet työntekijöistä on osa-aikaisia ja Sveitsissäkin runsas kolmannes. Suomeakin harvinaisempaa osa-aikaisuus on Euroopassa vain entisissä sosialistimaissa sekä Kreikassa. Maamme kolmikantainen työmarkkinajärjestelmä on perinteisesti vastustanut osa-aikaisuuden lisäystä. On vedottu siihen, että tähän liittyvät sosiaaliturvan normit ovat ratkaisematta. Ehkä kansanedustajien seuraavat valiokuntamatkat pitäisi suunnata Hollantiin ja Sveitsiin, näihin onnellisuus- ja hyvinvointivertailujen huippumaihin. Sieltä päättäjät voisivat saada arvokkaita vinkkejä osa-aikaisuuden ja korkean työllisyyden yhdistämiseksi.

Lauri Uotila

Kirjoittaja on Danske Bankin neuvonantaja