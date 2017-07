Asuntomessujen portit aukesivat – Unelmien talo on nyt viime vuosia pienempi

Mikkelin asuntomessut avasivat tänään ovensa yleisölle. Tämän vuoden messujen erikoispiirteenä ovat talojen entistä pienemmät koot ja monipuoliset energiaratkaisut. Messukohteista löytyy niin maa-, kauko- kuin aurinkolämpöäkin.

Talojen keskikoko on pienentynyt viime kesän Seinäjoen messuilta lähes 30 neliömetriä. Tänä vuonna keskikoko on noin 140 neliötä. Lisäksi yksikerroksisien talojen määrä on ollut kasvussa.

Messujen projektipäällikkö Heikki Manninen uskoo, että suuria taloja ei enää arvosteta samalla tavalla kuin ennen.

”Tiivis asuminen kiinnostaa. Nyt meillä on edellisiin messuihin verrattuna enemmän yksikerroksisia taloja."

Puurakentaminen näkyy messuilla vahvasti. 25 kohdetta 31:stä on tehty puusta. Mannisen mukaan se on Savon erikoisuus.

"Täälläpäin puuta käytetään paljon", Manninen sanoi.

Messujen teemana on asumisen vaikutus ihmisen hyvinvointiin.

"Teema on hyvin valittu ja erittäin tärkeä. Kirkonvarkauden ympäristö antaa erinomaiset edellytykset arvioida asumisen ja luonnon yhteisvaikutusta meihin ihmisiin", oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi avajaispuheessaan perjantaina.

Ministeri nosti puheessaan esille hallitusohjelmassa erityistä huomiota saaneen asuntopolitiikan Suomen talouden kasvun ja työllisyyden vahvistamisessa.

"Haluttiin löytää tekijöitä, joiden avulla asumisen laatua ja merkitystä voidaan korostaa. Tavoitteena oli löytää keinoja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi sekä asuntojen että tonttien tarjonnan merkittävään lisäämiseen. Tavoitteissa on myös onnistuttu; tänä vuonna uusia asuntoja valmistuu ennätysmäärä, eli enemmän kuin kertaakaan 25 vuoteen. Myönteistä on myös se, että pientalorakentaminen on elpymässä lamavuosista", hän lisäsi.

Asuntomessujen teettämän Asukasbarometrin mukaan ihmiset arvostavat asuinympäristön luonnon läheisyyttä, viihtyisyyttä ja hyviä harrastusmahdollisuuksia.

"Mikkelissä väestön ikärakenne vaikuttaa asumismuotoihin siten, että ikäihmiset haluavat muuttaa palvelujen ääreen keskustaan. Toisaalta haja-alueella asuminenkin on vahvistunut Mikkelissä, mikä näkyy vapaa-ajan asuntojen hyödyntämisessä ympärivuotisessa asumisessa", Mikkelin kaupungin valtuuston puheenjohtaja Seija Kuikka kertoi.