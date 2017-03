Katso kartalta Suomen 52 puukerrostaloa – tulevaisuudessa joka kymmenennen uuden kerrostalon pitäisi olla puinen

Yli kaksikerroksisia puukerrostaloja on Suomessa tällä hetkellä 52. Niissä on yhteensä 1 235 asuntoa. Viime vuonna taloja nousi neljä, joista viimeisimpinä Kajaanin Rajamiehentien ja Helsingin Honkasuon rakennukset.

"Suomen tavoite on nostaa puukerrostalojen osuus uusista kerrostaloista 10 prosenttiin", Tampereen teknillisen yliopiston rakennusopin professori Markku Karjalainen kertoo.

Puukerrostaloja on Suomen uudesta kerrostalokannasta viisi prosenttia.

"Mökit ja muut vapaa-ajan talot tehdään meillä lähes yksinomaan puusta", Karjalainen lisää.

Trendi näkyy myös ensi kesän asuntomessuilla Mikkelissä, jossa valtaosa, 30 taloa 35:sta, on puurakenteisia.

Suomi on jäljessä puukerrostalorakentamisessa. Yhdysvalloissa suurin osa ja Ruotsissakin viidennes kerrostaloista on puisia. Myös Britannia on buumissa mukana.

Kaksi kolmasosaa metsäyhtiö Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Woodin puurakentamisessa käytetystä kerto- eli ristiinliimatusta viilupuusta menee vientiin. Metsä Woodin toimialajohtajan Esa Kaikkosen mukaan vientitilastoissa näkyvät erityisesti Yhdysvaltojen ja Australian vahvat puurakentamisen perinteet.

"Nyt myös Eurooppa on heräämässä."

Puutalojen edut kivisiin ja betonisiin sisaruksiinsa nähden kumpuavat ilmastovaikutuksista. Hiilidioksidi sitoutuu puurakennukseen pitkäksi aikaa. Yksi metsässä kasvava puukuutio sitoo ilmasta itseensä tonnin hiilidioksidia.

Puurakentamisessa etuina ovat myös keveys ja nopeus.

Kaikkonen selventää, että perustusten ei tarvitse olla puurakennuksissa niin järeitä kuin betonitaloissa.

"Materiaalisäästöä syntyy merkittävästi."

Helsingin Honkasuon kerrostalo on viime vuonna nousseista puukerrostaloista suurin 58 asunnollaan. Kerrostalon takana on yksi Suomen suurimmista puukerrostalojen rakentajista, Rakennusliike Reponen.

Reposen tekninen johtaja Hannu Saari uskoo vahvasti puuhun materiaalina. Häntä harmittavat kuitenkin tuotantotavat, jotka ovat jämähtäneet pelkästään betonirakentamiseen.

"Vielä tällä hetkellä puurunkoinen kerrostalo ei pärjää hinnallisesti betonirunkoiselle."

Saari harmittelee, että monet rakentajat eivät ole kiinnostuneita puurakentamisesta. Myös Karjalaisen mielestä rakennusala on vielä konservatiivinen.

Pullonkaulana ovat tekijöiden puutteen lisäksi pinttyneet tuotantoketjut ja heikko osaaminen.

"Tuotanto- ja logistiikkaketjut on tehty Suomessa betonirakennuksille."

Uusia kerrostalohankkeita on menossa paljon ja kuluvana vuonna 500 henkeä saa puisen asunnon.

"Turkuun, Uuteenkaupunkiin, Tampereelle, Espooseen ja Joensuuhun nousee tänä vuonna lisää kohteita. Joensuun 40 asunnon rakennusprojekti alkaa olla loppusuoralla", Karjalainen valaisee.

Metsä Wood on ollut mukana Asuntosäätiön ja Espoon kaupungin kanssa Tapiolan puukaupunginosan kaavoitussuunnittelussa.

"Alueella on tehty kaksi tonttivarausta puurakentamiselle ja merkittävä osa kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta odottaa vielä sijoittajaa", Kaikkonen kertoo.