Kiukaan kivet kannattaa tarkistaa ennen juhannussaunaa: Uudelleen latominen voi parantaa löylyjä

Kiukaan kuntoa on syytä epäillä, jos löylyjä ei saada entiseen tapaan ja puut palavat heikosti. Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:n toiminnanjohtaja Juhani Jyrkiäinen neuvoo aluksi poistamaan kiuaskivet. Painuneet kivet ovat voineet tukkia kiukaan ilmankierron. Hyväkuntoisetkin kivet kannattaa välillä latoa uudelleen.

"Kiuaskivissä ei ole syytä säästää, sillä ajoissa vaihtamalla ja latomalla ne välillä uudestaan voi pidentää kiukaan ikää vuosilla ja myös säästää polttopuissa, kun sauna lämpenee nopeammin", Jyrkiäinen painottaa.

Hänen mukaansa innokkaan saunojan olisi hyvä vaihtaa kiuaskivet vuosittain.

Kivien vaihdon yhteydessä kannattaa tarkistaa kiuas muutenkin: pitkään käytössä ollut kiuas on voinut jopa palaa puhki. Silloin on aika päästää täysin palvellut kiuas lepoon ja hankkia uusi tilalle. Kiukaan ongelmien syyksi voi paljastua myös hormin ja kiukaan välinen liitos, joka on alkanut vuotaa. Vapaa-ajan asunnon saunan tulisijat ja hormit on nuohottava vähintään kolmen vuoden välein.

Hyvä saunanlämmitys vaatii myös tuhkien säännöllistä tyhjennystä. Polttopuut kannattaa sytyttää päältä. Niiden kuoriminen vähentää nokea ja muita päästöjä, jotka likaavat kiuasta ja hormia.

Lue lisää:

Näin teet kestävän saunavihdan mestarin opeilla

Hurjin vihtoo nokkosella, toiseksi hurjin katajalla ja lemmen nostatusta kaipaava pihlajalla