Kolme tärkeintä asiaa paloturvallisuudelle – tarkistitko tämän tullessasi lomalta?

Halkopinojen riskit paloturvallisuudelle nousivat keskusteluun viime viikolla. Suomen pelastusalan keskusjärjestön turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino kertoo, että muut asiat ovat paloturvallisuudelle merkityksellisempiä kuin polttopuiden säilytys.

"Palovaroitin on syytä tarkistaa aika ajoin, muuten voidaan tuudittautua valheelliseen turvallisuuden tunteeseen. Jos hälytin alkaa ilmoittaa paristojen loppumisesta juuri, kun asukas on lähtenyt lomamatkalle, se on jo viikon kuluttua aivan hiljainen", Leino kertoo.

Kun palovaroittimet on testattu, on tärkeää käydä läpi, mitä hälytyksen tullessa tehdään. Joka kodissa kannattaisi olla sammutuspeite ja käsisammutin, nimenomaan nestepohjainen. Nykyisillä nestesammuttimilla voi sammuttaa myös jännitteisiä kohteita.

"Nestesammuttimesta tulee nykyään niin pientä pisaraa, että niillä voi sammuttaa sähkölaitteitakin turvallisin mielin. Sammutettavaan kohteeseen pitää säilyttää metrin suojaetäisyys", Leino kertoo.

Kolmanneksi on syytä miettiä poistumisteitä. Tulipalot syttyvät tavallisesti keittiössä tai muissa yhteisissä tiloissa, jotka sijaitsevat omakotitaloissa usein alakerrassa.

"Mieti ja varmista, että uloskäytävät ovat kunnossa", Leino kehottaa. "Yläkerran pelastustie on usein tikkaat. Niiden kiipeämistä saisi mielellään treenata, ettei joudu kokeilemaan sitä ensimmäistä kertaa tositilanteessa."

Asukkaan mielenkiinnonkohteista riippuen kotoa voi löytyä erilaisia liuottimia tai palavia nesteitä. Turhien kemikaalien kierrättämisestä kannattaa huolehtia, ettei nurkissa loju turhaan esimerkiksi vanhoja spray-maaleja.

"Grillin nestekaasupullojen ja ruohonleikkurin ja auton bensan ja varakanistereiden säilytystä kannattaa myös miettiä", Leino painottaa.

Lue myös:

Rikkooko halkopinosi oikeasti lakia? Asiantuntija vastaa