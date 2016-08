Koulutusleikkaukset haastavat myös rakentamisen laadukkuuden: "Meiltä loppuvat tekijät"

Rakennustuotteiden Laatu -säätiön uusi asiamies Jaakko Tuominen on huolissaan korkeatasoisen rakentamisen koulutuksen ja perustutkimuksen tilasta.

"Valtiovalta on lähtenyt väärille jäljille leikatessaan koulutuksen ja perustutkimuksen määrärahoja. Pitäisi muistaa mitä tapahtui, kun rakennusmestarikoulutus loppui ja diplomi-insinöörien kanssa käy samoin, jos ei turvata riittävästi koulutuspaikkoja", Tuominen painottaa.

"Meiltä loppuvat tekijät. Jo nyt työmailla on valtava pula koulutetuista työnjohtoon kykenevistä henkilöistä."

Säätiö pyrkii turvaamaan rakentamisen kehittämistä rahoittamalla tutkimusta.

"Rakentamisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta, ettei ala kokonaan rämety. Tutkimustyö realisoituu teollisuuden ja toimialan hyväksi ennen pitkään. Ellei sitä tehdä, sekin tulee vastaan kielteisinä seuraamuksina", Tuominen varoittaa.

Suomalaisessa rakentamisessa on aika nostaa rimaa. Pitkään on menty 1960-1970 -lukujen käytännöillä ja laadulla.

"Tuolloin rakennettiin nopeasti ja halvalla, kun asuntoja piti saada nopeasti. Nyt rakentamisen kehittämiseen ja erityisesti laatuun kohdistuu suuri odotusarvo. Kaikki hyväksyvät tavoitteen rakentamisen laadusta ja hyvistä käytännöistä, mutta virheitä työmaalla tehdään edelleen. Liian usein valitaan halvin ratkaisu, mikä pilaa laadulle asetettuja tavoitteita."

Rakentaminen kaipaa asennemuutosta.

"On sääli, kun suunnittelijat tekevät hyvää työtä, tarjolla on hyvät materiaalit ja ne suojataan työmaalla kosteudelta, mutta lopulta päätöksen hankinnasta tekee henkilö, joka katsoo vain hintaa. Liian usein kiireessä hutiloidaan ja tehdään kosteuden kannalta kohtalokkaita työvirheitä."

Hänen mielestään kaikki tietävät, miten rakennetaan kunnolla mutta tieto ja osaaminen on tuotava käytäntöön.

"Homeongelmat eivät lopu puhumalla vaan tekemällä asiat kunnolla", Tuominen huomauttaa.

Energiatehokkuussäädökset tulivat hänen mielestään voimaan liian nopeasti. Tiiviiden talojen käyttäytymisestä ei ollut tarpeeksi tietoa.

"Kun talon hengittävyys vähenee, sen kastepiste muuttuu ja lämmöneristysvaateet kasvavat. Energiatehokkuussäädösten vaikutuksista ei tiedetty tarpeeksi, kun ne tulivat voimaan."

Puun käyttö rakentamisen materiaalina on edennyt Tuomisen mukaan valtavasti, mikä näkyy myös puurakentamisen kasvuna. Hänen mukaansa eri materiaalien menestyksen pitäisikin pohjata tuotteiden kehittämiseen eikä muiden materiaalien mollaamiseen,

"Materiaalien vastakkainasettelu on täysin turhaa, ei siitä kukaan kostu. Se on teennäinen ilmiö, joka nousee aina silloin esiin, kun koko rakentamisen alalla menee huonosti. Kun rakentaminen on lamassa, kaikki haluavat pitää kiinni omasta markkinastaan."