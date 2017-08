Modernissa hirsirakennuksessa ei pelätä vesivahinkoa

Talo alkoi kohota tien varteen Kokkolan Öjan kylään nelisen vuotta sitten. Sen suunnittelija ja toteuttaja, kanadalainen Mark Takanen, nähtiin usein tontilla uurastamassa.

Öjan kylässä on perinteisiä pohjalaistaloja ja eri vuosikymmeniltä peräisin olevia omakotitaloja, joten kookas, monikulmainen rakennus oli poikkeus.

"Talo on Suomen inspiroima, Suomea varten suunniteltu ja Suomessa rakennettu", suomalaisen isän ja irlantilaisen äidin Kanadassa kasvanut poika sanoo.

Takasen vanhemmat tapasivat ja avioituivat Irlannissa ja suuntasivat yhdessä uuteen elämään Kanadassa. Mark puolestaan tapasi Helsingissä tulevan vaimonsa, suomenruotsalaisen Lilli Kastrénin.

Mark Takanen on Irefinn International -yrityksensä toimitusjohtaja ja monitaitoinen rakentaja. Hän halusi luoda Kokkolan Öjaan rakennuksen, joka soveltuu sekä ympäröivään luontoon että rakennettuun ympäristöön, eli tien toisella puolella sijaitsevaan kylä- ja koulukeskukseen. Hän on halunnut myös toteuttaa monia ideoitaan.

"Perheemme on asunut talossa viime talvesta lähtien. Olemme halunneet testata, kuinka kaikki toimii käytännössä."

Takaset ja heidän kolme lastaan ovat havainneet asumisen miellyttäväksi.

"Täällä on hyvä hengittää", Lilli Kastrén-Takanen sanoo.

Alakerran suuri valoisa tila on suureksi osaksi kahden kerroksen korkuinen. Vaaleuden vaikutelma syntyy isoista ikkunoista ja yhtenäisestä lattiapinnasta, joka on kiillotettua betonia. Rakennustapa mahdollistaa suuret ikkunat.

"Jos hirret olisi ladottu vaakatasoon, nämä ikkunat olisivat jo murskana talon elämisen vuoksi. Sanotaanhan, että suomalainen hirsitalo vajoaa, kunnes räystäät koskettavat maata", Mark Takanen nauraa.

Sisätiloissa on toteutettu monta käytännön elämää helpottavaa ideaa. Missään ei kiemurtele sähköjohtoja. Elektroniikka toimii kaukosäätimellä. Lattia on Takasten mukaan helposti puhtaana pidettävä. Lattialämmityksen ansiosta sillä on miellyttävä astella.

Keittiössä on sähkö- ja kaasuliedet. Jälkimmäinen on pyörillä liikuteltava, joten tarvittaessa sen voi siirtää vaikka ulos avaralle patiolle. Saunan uuni lämmitetään olohuoneen puolelta ja se toimii samalla viihtyisyyttä luovana takkana. Saunan isosta ikkunasta näkee pihan ja maiseman, mutta ulkopuolelta vain peilipinnan.

Vesivahinkoja ei tarvitse pelätä, sillä sisäseinissä ei ole käytetty eristeitä, jotka voisivat kastua ja homehtua. Pannassa ovat myös muovi ja kipsilevyt, seinien puupinnat ovat paljaina. Alakerrasta ylös kohoavaa lämpöä puhaltaa takaisin katonrajassa sijaitseva tuuletin, jota ei kesällä tarvita.

"Talo korjaa itse itsensä, jos se kastuu", Takanen sanoo.

"Rakennusaineina on käytetty puuta, metallia, lasia ja betonia. Puu imee kosteutta ja betonilattia varastoi lämpöä. Ei ole kalliimpaa rakentaa ekologisesti kuin tavallisesti."

Suomalaisessa hirsirakentamisessa hirret asetellaan päällekkäin vaakatasoon, mutta Takasen talossa kantavina rakenteina ovat neljästä pystysuorasta hirrestä kootut pilarit. Niitä on talon sisällä ja ulkona yhteensä 55.

Erilaiset liitokset edustavat Takasen mukaan latvialaisten rakentajien ammattitaitoa. Seinien vaakarakenteet ovat parrua ja lankkua.

Kun Mark Takanen valoi talonsa perustaa, ihmettelijät tuumasivat, että seinien ulokkeiden ja syvennysten täytyy tulla tosi kalliiksi.Talossahan on 23 kulmaa!

Takanen muistuttaa, että tavanomaisissa rakennuksissa nurkat ovat sisällä, lukuisissa huoneissa. Hänen talossaan isossa avoimessa tilassa nurkkia on sisällä vähemmän.

Sadevesi keräytyy katolta yhteen ja samaan putkeen, joka ohjaa veden maan alle. Sieltä se on mahdollista reitittää joko saunan lähelle pieneen altaaseen, jossa voi käydä viilentymässä, tai Mark Takasen muotoilemalle pienelle kukkulalle, johon on kerätty perustuksia varten poistettu maa.

Myös maisemointiin käytetyt kivilohkareet ovat peräisin tontilta. Elokuun pimenevissä illoissa talon ulkoseinän “valkokankaalle” voi heijastaa elokuvia.

Takanen haluaa esitellä suomalaisille erilaista rakentamista.

"Talot rakennetaan tontin ja sijainnin ehdoilla, asiakkaan toiveiden perusteella. Jokainen rakennus on ainutkertainen", Mark Takanen sanoo.

Kokkolan kaupungin tuki rakennushankkeelle on ollut tärkeää, ilman sitä toteuttaminen ei olisi onnistunut.