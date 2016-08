Näin rakennat telttasaunan – ja saat mitä muhevimmat löylyt

Telttasaunassa tulee hiki mutta ei ahdistusta. Hapekkaassa ilmanalassa jaksaa löylytellä sellainenkin ihminen, joka ei pitkään tavallisessa saunassa kestä olla.

Savusaunaa moni kehuu maailman parhaaksi, ja toki siellä ovatkin aromit kohdallaan, mutta telttasauna vetää löylyttelypaikkana vertoja mille muulle tahansa.

Tässä hulppeassa telttasaunassa mahtuu kylpemään kerralla kymmenkunta ihmistä. Sauna rakentuu pääasiassa höylätystä kuusisahatavarasta sekä isoista pressuista. Kiuas ostettiin käytettynä netistä 50 eurolla.

Seinät (piirros 1 ja 2)

Kuusikulmainen telttasauna koostuu kuudesta moduulista, joista jokaisen korkeus ja leveys on 180 senttiä. Puu on höylättyä kuusisahatavaraa.

Viidessä moduulissa on kolme pystyä ja kaksi vaakapuuta (48x48 mm). Yksi moduuleista on oviaukko (leveys 70 cm) sekä sen molemmin puolin olevat kaistaleet.

Kahteen moduuliin eli muualle kuin lauteiden sekä oviaukon kohdalle tulee myös vinotuki (22x100 mm).

Moduulit kiinnitetään toisiinsa ylhäältä ja alhaalta asennuskulmilla.

Katto (piirros 2 sekä valokuva katon laudoista)

Moduulien jokaisesta pystypuusta lähtee säteittäin lauta (22x100 mm, pituus noin 170 cm) kohti hormia.

Laudat kiinnitetään rei’itetyillä kulmaraudoilla molemmista päistä sekä kiukaan hormin suojaputkeen niitein. Jotta laudat mahtuvat piipun luona vierekkäin, niiden päitä kavennetaan parin sentin verran.

Lautoihin saa ilmettä, kun tohottaa niiden pintaa hieman kaasupolttimella.

Lauteet (piirros 3 sekä valokuva sisältä)

Lauteiden runkoon käytetään samaista sahatavaraa mitä muuallakin (48x48 mm ja 22x100 mm). Ylälauteiden alla on myös tukipuut (48x48 mm) sekä kulmaraudat.

Jokainen kolmesta ylälauteesta on kunkin moduulin mittainen eli 180 senttiä pituudeltaan. Jokaisessa on neljä höylättyä kuusilautaa (28x95 mm) sekä etulauta pystyssä.

Kunkin ylälauteen kohdalla on selkänojina pitkittäin kaksi lautaa (28x95 mm).

Ylälauteet ovat noin metrin korkeudella ja alalauteisiin on väliä noin 40 senttiä.

Alalauteissa on kolme lautaa sekä lisäksi puolikas lauta sekä etulauta pystyssä.

Aivan alimpana olevat portaat tehdään kahdesta höyläämättömästä kuusilaudasta (22x100 mm), mutta niitä käsitellään hiomapaperilla.

Telttasaunan lattialle kannattaa panna ainakin pesupaikalle ja ovensuuhun puisia neliön muotoisia parvekelaattoja.

Hormi (piirros 2 sekä valokuva sisältä)

Savuhormi koostuu suojaputkesta (halkaisija 200 mm) ja sisäputkesta (100 mm), joiden välissä on viiden sentin palovilla.

Hormi on pituudeltaan kaikkiaan parimetrinen. Teltan sisällä sitä on noin 140 sentin verran ja ulkopuolella noin 50 sentin pätkä.

Ulkona yläpää on pellitetty putkien yhtymäkohdista, jottei sadevesi pääse eristeeseen. Piipun päässä on myös kipinäverkko.

Kiuas

Kiukaan ympärille on hyvä rakentaa puusta suoja- ja tukikaiteet (samaa puutavaraa kuin muuallakin eli 28x95 sekä 48x48 mm).

Kiukaan alla on 6 kevytharkkoa (13x18x59 cm) sekä niiden päällä 6 betonilaattaa (30x30 cm).

Katto ja seinät (valokuva ulkopuolelta)

Telttasaunan kattoon käytetään kaksinkertaista uv-suojattua erikoiskestopeitettä (8x12 m). Isosta pressusta leikataan ympyrän muotoinen pala, ja sen keskelle tehdään piippua varten noin 20 sentin reikä.

Kattopressu kiinnitetään ulkopuolelta naulaamalla se rimojen (22x50 mm) avulla kattolautoihin kiinni.

Seiniin käy tavallinen kestopeite. Seiniin pressu kiinnitetään paloina moduuleittain, ja samoin kuin katon osalta se tehdään naulaamalla ulkopuolelta käsin rimat sisäpuolen pystypuihin kiinni.

Eteinen (valokuva eteisen penkistä, jossa lyhdyt)

Telttasaunaan voi tehdä myös eteisen. Esimerkiksi molemmille seinille ylhäälle ja alhaalle vaakaan 180-sentin pituudelta puutavaraa (48x48 mm) sekä pystyyn viisi molemmille puolille. Näiden välille katoksi vaakaan samaiset viisi kappaletta.

Eteisen sivuseiniksi tarvitaan kaksi tavallista suojapressua sekä kattoa varten yksi pressu tai peltiä. Pressun kiinnitys tapahtuu ulkoapäin pienten puupalojen avulla naulaamalla.

Koko eteisen pituudelta rakennetaan molemmille puolille istumapenkit. Niiden alle mahtuu mukavasti halkoja.

Keskelle voi koota lattian ensin tukilaudoista ja niiden päälle asetetuista puisista parvekelaatoista.

Lämmitys

Telttasaunan lämmitysaika on pitkälti kiinni ulkoilman lämpötilasta. Tämä sauna on sen verran iso, että kesälläkin lämmitystä tarvitaan ainakin tunti ja kylpiessä löylyä on lyötävä vähän väliä.

Järkevintä on ostaa sellainen kiuas, jossa on mukana kuumavesisäiliö. Muussa tapauksessa veden lämmitys sujuu ulkopadassa, nuotioritilän päällä tai kaasukeittimellä. Parille hengelle kuumaa vettä syntyy kattilassakin kiukaan kivillä kylpemisen aikana.

Vettä kannattaa panna lämpiämään myös ylälauteille saaveihin ja vateihin jo saunan lämmittämisen aikana.

