Pankkijohtaja: "Vain kaupunkiomakotitaloilla on tulevaisuutta"

Omakotitalojen rakentamisessa ainoastaan kaupungeissa on tulevaisuutta, sanoo asuntoluottoja tarjoavan Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna.

Vyöhyke, jolla talot säilyttävät arvonsa tulevaisuudessakin, sisältää Paunan mukaan karkeasti 10 suurinta kaupunkia sekä niiden työssäkäynti- ja asiointialueet. Näiden ulkopuolelle asettuvan kannattaa miettiä tarkkaan, rakentaako uutta vai ostaako vanha talo.

"Hirveän usein unohdetaan perusfakta: Jos tontilla on arvoa, kiinteistölläkin on arvoa. Pelkkä käyttöarvo asumiseen ei varmista asunnon arvonkehitystä. Se on tärkeä asia muistaa laajassa Suomessa."

Omakotirakentaminen elpyy nyt noin 7 500 taloon vuodessa, mutta rakennusteollisuudessakaan ei uskota enää yllettävän vuoden 2007 tahtiin, jolloin valmistui 15 000 omakotitaloa.

"Asuntorahoituksen säännöt ovat totaalisesti muuttuneet sitten finanssikriisin. Pankkien on pakko miettiä vakuuden likvidisyyttä: Kuinka nopeasti talo menee kaupaksi? Se on haaste jo kasvukeskuksissakin, puhumattakaan niiden ulkopuolella."

Toiveissaan moni nykyistä useampikin muuttaisi omakotitaloon väljemmille seuduille, mutta Pauna ei usko Nurmijärvi-ilmiön paluuseen.

"Omakotiasumisella on vahva asema toiveissa, mutta ne ovat lottovoiton kaltaisia toiveita. Kaikki kyselytkin kertovat, että sijainnilla on suuri merkitys rakentamispäätöksissä."

Omakotirakentamisessa Pauna näkee suurimmat kasvumahdollisuudet kaupunkiseutujen alueissa, joille voitaisiin rakentaa ryppäissä samaan taloyhtiöön kuuluvia erillistaloja. Talojen kunnossapito kuuluisi yhtiölle ja siitä maksettaisiin vastiketta, kuten kerros- ja rivitaloissa nykyisin tehdään. Itse tehden paikalle rakentaminen sen sijaan tuskin enää lisääntyy.

"Suurin potentiaali on pääkaupunkiseudun ja Tampereen metropolialueilla. Siellä on sekä halua että maksukykyä konseptoiduille kaupunkiomakotitaloille."