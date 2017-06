SVT: Lontoon soihtuna palaneen tornitalon helposti syttyvää eristemateriaalia on käytetty myös kymmenissä tuhansissa ruotsalaistaloissa

Lontoon Grenfell Tower -tornitalon helposti syttyvää eristemateriaalia on käytetty myös kymmenissätuhansissa rakennuksissa Ruotsissa, kertoo yleisradioyhtiö SVT. Tornitalossa käytettyä solumuovi- eli vaahtomuovilevyä on pidetty syypäänä siihen, että tulipalo levisi niin nopeasti 24-kerroksisessa rakennuksessa.

Sama eristemateriaali on ollut SVT:n mukaan osallisena ainakin kymmenessä rajussa tulipalossa Ruotsissa. SVT:n mukaan yhteistä noille tulipaloille on ollut palon nopea leviäminen.

"Petrolisekoitteesta ja ilmasta koostuva solumuovi palaa erittäin hyvin", kertoo Ville Bexander paloturvallisuutta edistävästä Brandskyddsföreningistä SVT:lle.

Yksi suurimmista solumuoviin yhdistetyistä tulipaloista on vuoden 2006 Gävlen Fjällbackenin ostoskeskuksen tulipalo. K-rauta, josta palo sai alkunsa, täyttyi savusta kahdessa ja puolessa minuutissa.

Pelastuslaitos havaitsi myöhemmin, että nopea leviäminen johtui solumuovieristeen käytöstä.

Lars Brodin Brandskyddsföreningistä kertoo solumuovin käytön lisääntyneen Ruotsissa kymmenen vuoden aikana.

"Sen hyviä puolia ovat halpa materiaali ja helppo käsiteltävyys. Lisäksi se on hyvä eriste. Huono puoli on se, että se syttyy herkästi", Brodin kertoo SVT:lle.

Solumuovieristettä on käytetty muun muassa Tukholman Hammarby sjöstadissa ja Malmön Länsisatamassa. Säädösten mukaan eristettä on sallittua käyttää Ruotsissa, ja oikein asennettuna sen pitäisi olla turvallista. Ongelmallista on se, ettei mikään kolmas osapuoli tarkasta, ovatko eristeet oikein asennettuja.

Ruotsissa tulipaloilla ei kuitenkaan ole koskaan ollut yhtä valtavia seurauksia kuin Lontoon palolla, vaikka rakennuksissa olisi käytetty solumuovieristettä.

"Sen (solumuovilevyn) täytyy olla haljennut useasta kohdasta, jotta jotain yhtä dramaattista tapahtuisi. Siihen vaaditaan useiden sattumien summa, pelkkä hutilointi ei riitä", Brodin sanoo.