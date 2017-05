Video: "Australian maajussi" on tanskalaista kovempi – ei käytä edes työkaluja

"Primitiivinen (alkukantainen) teknologia on harrastus, jossa tehdään asioita luonnossa alusta asti itse ilman nykyaikaisia työkaluja ja materiaaleja", australialainen Primitive Technology -blogi selittää tarkoituksensa.

"Jos haluat kirveen, ota kivi ja muotoile se, jos haluat majan, rakenna se puista, savesta ja kivestä ja niin edelleen. Haaste on siinä, kuinka pitkälle voi mennä ilman nykyaikaista teknologiaa."

Toden totta. Blogin tuoreimmalla videolla mies valjastaa puron tuottamaan voimaa puiselle vasaralle, jolla voi vaikkapa jauhaa jyviä.

Osat ovat kaikki puisia. Kovertamiseen tekijä käyttää kivistä terää. Reikienkään poraamiseen ei tarvita rautaista työkalua, vaan apuna on kuuma puuhiili, joka syövyttää reikää puun läpi. Jottei työstettävä kalu pala, tulta hillitään savella. Työtunteja kuluu reilusti yli 12.

"Tämä on ensimmäinen primitiivisellä teknologialla rakentamani kone, joka tekee työtä ilman ihmisponnistusta. Putoava vesi korvaa ihmiskaloreita toistuvan työvaiheen tekemisessä", tekijä selostaa blogitekstissä.

Hän pysyy nimettömänä. Videoilla vain tehdään eikä puhuta.

Blogin kuvauksessa tekijä kertoo asuvansa pohjoisessa Queenslandissa Australiassa. Ensimmäinen julkaisu on vuodelta 2015.

Metsä ei ole hänen kotinsa, vaan primitiivinen teknologia on harrastus. On hyvin mahdollista, että harrastus tuottaa tekijälle myös mukavasti rahaa: Videoilla on miljoonittain katsojia videopalvelu Youtubessa.

Primitive Technology -blogi (englanniksi)