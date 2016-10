Äidin herkut maistuvat Michael Björklundin loihtimassa laivan joulubuffetissa

Keittiömestari Michael Björklund säteilee tyytyväisyyttä esitellessään Viking Linen joulubuffaa. "Tämä on ruokaa, jota tarjotaan jouluna sillä alueella, missä olen toiminut: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja tietenkin Ahvenanmaalla. Mutta olen ottanut sen myös äidin perinteistä." Micken äiti on kotoisin Länsi-Uudeltamaalta Karjaalta.

Punaisilla laivoilla marraskuun puolivälistä tapaninpäivään risteilevät saavat maistella esimerkiksi seisovassa pöydässä kymmenillä eri tavoilla valmistettuja kaloja, kuten aitoa siian ja muikun mätiä pikkelöidyn punasipulin kanssa, lämminsavustettuja loheneviä, savustettua simppua.

"Simppua on Ahvenanmaalla haitaksi asti. Syödään sitä pois", Micke kannustaa.

Slaktgryn on jouluinen erikoisuus: keitettyihin ohranjyviin on sekoitettu sianmaksaa ja paistettua siansivua. Perinneruoka, jonka Micke on halunnut tuoda kaikkien tietoon.

Ruotsalaista jouluperinnettä edustavat ruskeat pavut ja ruskistettu kaali. Tanskasta joulupöytään tulee patee — Pohjolan paras, kokki kehuu.

Lipeäkala pitää Micken mukaan olla sellaista, että kun sitä painaa haarukalla, se murenee. Lipeäkalan kanssa tarjotaan bechamel-kastiketta, herneitä ja vastajauhettua maustepippuria. Ruotsalaiset ripottelevat päälle vielä rapeaa pekonia.

Jälkiruokapöydän hitti on appelsiiniriisi. Ja jos vatsaan vielä mahtuu, niin lopuksi on tarjolla Peppi Pitkätossumainen karkkikauppa.

"Ajattelin yhtä elokuvaa: kun ottaa lopuksi karkin, niin räjähtää", kokki nauraa.

Joulubuffet on tarjolla 18.11.—26.12.2016 Viking Linen laivoilla.