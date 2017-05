185 ehdokasta kisaa pohjoismaisesta ruokapalkinto Emblasta – katso, kuka edustaa Suomea

Kuka on Pohjoismaiden paras ruoka-artesaani? Mikä on Pohjoismaiden paras ruokayritys? Se selviää elokuussa, kun Kööpenhaminassa valitaan lopulliset voittajat uudessa Embla-ruokakilpailussa.

Tänään julkistettiin eri Pohjoismaiden ehdokkaat Emblan seitsemään kilpailuluokkaan, ja niistä valitaan lopulliset Embla-voittajat elokuussa. Embla-kilpailun seitsemään kilpailuluokkaan ilmoittautui Suomessa parisenkymmentä ehdokasta. Yhteensä kilpailuun ilmoittautuneita oli peräti 185.

Suomen ehdokkaat Embla- kilpailuun ovat:

Ruoka-artesaani 2017: Järki särki ja yrittäjä Marja Komppa, kalasäilykkeitä valmistava kalanjalostusyritys Korpilahdella.

Raaka-ainetuottaja 2017: Malmgård Egendom ja maanviljelijä Henrik Creutz, luomuviljaa tuottava ja jalostava sekä ruokamatkailuun keskittynyt maatilayritys Loviisassa.

Joukkoruokailupalkinto 2017: Mikkelin kaupunki, ruoka- ja puhtauspalvelut, jotka tarjoavat päivittäin ruokapalveluita päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja henkilöstöravintoloissa Mikkelin alueella.

Ruokaviestijä 2017: Saa Syödä! ruokahävikkinettisivut sekä ruokahävikkitapahtumat, Motiva Oy.

Ruokamatkailukohde 2017: Majatalosta majataloon -retket, viiden majatalon yhteinen tuoteperhe Pohjois-Karjalassa.

Ruokayritys 2017: Thomas Snellman, REKO-lähiruokamallin kehittäjä ja primus motor REKO-mallin levittämisessä.

Lapset ja ruoka 2017: Ammattikeittiöosaajat ry:n kehittämät ja myöntämät Kouluruokadiplomi- ja Makuaakkoset-diplomi -käytännöt.

Suomen ehdokkaat valitsi kilpailuraati, jossa jäseninä olivat ylitarkastaja Seija Ahonen-Siivola maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolta, ruokatoimittaja Katja Bäcksbacka Helsingin Sanomista, johtaja Seija Kurunmäki Elo-säätiöstä ja maaseutunuorten asiamies Heidi Siivonen MTK:sta. Raadin sihteereinä toimivat MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi ja SLC:n tiedottaja Mia Wikström.

"Iloitsemme, että saimme Embla-ruokapalkintoon hienoja hakijoita eri puolilta Suomea. Suomalaista osaamista, ruokaa ja tuotteita on jatkossakin syytä nostaa näkyvästi esiin myös Pohjoismaissa ja muutenkin kansainvälisesti", toteavat raadin sihteerit.

Suomen raati päätti antaa Finlands svenska Marthaförbundille kunniamaininnan aktiivisesta osallistumisesta Embla-kilpailuun ja innovatiivisesta ja kestävää kehitystä edistävästä toiminnasta ruokakasvatuksen parissa.

Embla on ensimmäinen pohjoismainen ruokakilpailu. Kilpailun toteuttaa Pohjolan Talonpoikaisneuvoston Keskusjärjestö NBC (Nordiska Bondeorganisationers Centralråd).

Embla-palkinnon avulla jaetaan pohjoismaista osaamista ja vahvistetaan yhteistä pohjoismaista ruokakulttuuria. Tavoitteena on myös lisätä kiinnostusta pohjoismaiseen ruokaan Pohjolan ulkopuolella. Emblaa rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto.

Yhteispohjoismainen raati kokoontuu elokuussa Tanskassa, jolloin nimetään jokaisen kilpailukategorian Embla-palkinnon pohjoismaiset voittajat. Seitsemän Embla-voittajaa palkitaan Kööpenhaminassa Tanskan ympäristö- ja ruokaministeriön Better food for more people -huippukokouksessa 24.8.2017 Copenhagen Cooking -tapahtuman yhteydessä.

Tiedot kaikkien Pohjoismaiden, myös Suomen, seitsemästä ehdokkaasta ja koko Embla-kilpailusta löytyvät osoitteesta emblafoodaward.com.