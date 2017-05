Altian vuosikertaviina tulee yhden pohjalaistilan pellosta

Kun muut pikkutytöt liihottelivat kylillä prinsessana tyllimekoissaan, farmariasuinen Larva-Jussilan tyttö touhusi tilan askareissa ja leikki viljelijää.

Leikeistä tuli totta, kun Riikka Takanevasta, 30, tuli viidennen polven maanviljelijä Etelä-Pohjanmaan Ilmajoen Palonkylään. Takanevalla on taskussaan myös hallinto­tieteiden maisterin paperit ja viittä vaille valmiit agrologin opinnot.

”Kotitilani on ollut sukumme hallinnassa 1800-luvulta lähtien. Sukupolvenvaihdoksella tila siirtyi nimiini vuonna 2012. Alussa pari vuotta vanhempani olivat tiiviisti tukenani, ja sen jälkeen pyöritin tilaa yksinäni aina vuoteen 2016”, Takaneva kertoo.

Silloin hän yhdisti tilansa toisen viljelijän, vuonna 2014 vihityn aviomiehensä Ari Takanevan kanssa, jolla on sikatila vain kuuden kilometrin päässä. Yhteensä hehtaareja on jo parisataa. Töitä piisaa kahdella tilalla, mutta onneksi kuudennen polven pikkuisäntä, vauhdikas kaksivuotias IIvari on jo innolla mukana.

Yhteistyöllä Altian kanssa tilalla on pitkät juuret. Riikka Takanevan isä oli jo Altian sopimusviljelijä. Koskenkorvan tehtailta on tilalle kymmenisen kilometriä, joten Larva-Jussilan tilan lähiviljasta on tehty juomia vuosikymmenten ajan.

Uutta on viljan päätyminen yksilöityyn Mestaritislaaja No 1 single estate -vuosikertaviinaan.

”Innostuin hankkeeseen, koska jäljitettävyys, aitous ja lähituotanto ovat todella tätä päivää. Kaiken lisäksi on Suomi 100 -juhlavuosi”, Riikka Takaneva iloitsee.

Altia valmisti Mestaritislaajaa ensimmäisen kerran vuosi sitten. Silloin vuoden 2015 pullotteen ohratuottaja oli perinneviljelijä Pasi Ketelä Pohjanmaan Könnin kylästä.

Mestaritislaaja valmistetaan siis aina vain yhden tilan ainoan sadon viljasta.

Takanevan tuottama vilja on kasvanut Alajoen peltolakeuksilla Kyröjoen varrella. Ainekset puitiin viime syksynä elo–syyskuun vaihteessa noin 22 hehtaarin peltoalalta.

Jännitystä ja vaarallisia tilanteitakin koettiin, kun 2016 syksyn rankkasateet alkoivat ja Kyröjoki nousi tulvavaaraan asti. Onneksi sato pelastui ja ohra luokiteltiin laadukkaaksi.

Viljaa kertyi noin 175 tonnia. Se kuivattiin ja varastoitiin siiloihin. Vasta loppiaisena 2017 tislaamisajan koitettua jyvälastit kuljetettiin Koskenkorvan tehtaille jalostettavaksi. Takanevoilta työhön hupeni kaksi päivää kolmella traktorilla.

”Saana-ohra on suvussani jo pitkään viljelty lajike, koska se sopii loistavasti meidän alajokimaillemme. Saana on kaksitahoista, isojyväistä, tasakokoista ja tärkkelyspitoista eli juuri oivaa tislattavaksi”, Takaneva selvittää.

Hän uumoilee, että yhteistyö jatkuu Altian kanssa.

”Oman suvun perintö, aiempien sukupolvien raivaamien peltojen kunnioittaminen ja työn jatkaminen ovat minulle kunnia-asia”, Riikka Takaneva sanoo.

Tuotantopäällikkö Arttu Kivi Koskenkorvan tehtailta valmisti myös Mestaritislaajan ensimmäisen vuosikerran. Hän etsii juoman valmistamiseen sen yhden ja täydellisen sadon.

”Erät ovat erilaisia, ja tämä toinen vuosikerta oli jopa ensimmäistä vaativampi prosessi. Ensimmäinen vilja oli Elmeri-ohraa ja nyt tämä toinen Saanaa, joten eri lajikkeet vaativat myös omanlaistaan käsittelyä”, Kivi luonnehtii.

Miten kuvailisit tätä yhdestä sadosta valmistettua vuosikertaviinaa?

”Siinä maistuu pohjoisen luonnon aito elinvoima”, Kivi kiteyttää.