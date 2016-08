Apetitin kuoritut ja pilkotut kasvikset säilyvät jääkaapissa jopa viikon

Tuorekasvissekoituksillaan Apetit harppaa kaupan pakastealtaista hevi-osastolle, missä se näkee kasvavat markkinat. Suomalaiset syövät edelleen huomattavasti vähemmän kasviksia kuin suositellut puoli kiloa päivässä.

Suomalaiset myös heittävät paljon ruokaa roskiin. Helsingin yliopiston ruokahävikkitutkimuksen mukaan syötävää ruokaa päätyy vuosittain jätteeksi jopa 500 miljoonan euron edestä ja kolmasosa siitä on kasviksia.

Apetitin kaupallinen johtaja Esko Lantto luonnehtii uutuutta mullistavaksi. Uutta on sekä pakkaus että etukäteen mietityt kasvisyhdistelmät. Kasvikset on paloiteltu niin, että ne kypsyvät pannulla yhtä aikaa, ja pakkauksessa on Apetitin kehittämä mikrorei’itetty kalvo, joka varmistaa kasvisten säilymisen syömäkelpoisina noin viikon ajan.

Apetitilla tehtaalla Tuoreksista jää kuorintahävikkiä 15–40 prosenttia. Se menee Ämmässuolle biokaasutuotantoon. Kuluttajalle jää hävitettäväksi elintarvikemuovipakkaus, joka lajitellaan sekajätteeksi.

Kasvissekoitusvalikoima vaihtelee sesongin mukaan. Nyt myynnissä on yhdeksän erilaista sekoitusta, joista yksikään ei ole täysin kotimainen.

Tutkimuspäällikkö Anssi Vuorisen mukaan korkein kotimaisuusaste on Aasia-wokissa. "Kunhan syksyn sadon myötä hollantilainen porkkana vaihtuu suomalaiseksi, siinä on tuontitavaraa ainoastaan litteä sokeriherne. Se tulee niinkin kaukaa kuin Keniasta", Vuorinen kertoo.

Yhtiön mukaan se pyrkii käyttämään kotimaisia kasviksia aina, kun niitä on laadukkaina saatavissa.

Apetit tunnetaan erityisesti kasvis- ja ruokapakasteistaan, mutta se on laajentanut toimialaansa tuoreeseen kalaan ja kalajalosteisiin, kasviöljyihin, rehuraaka-aineisiin ja viljakauppaan. Tuorekasvistuotteet se valmistaa Helsingin Kivikossa.