Arla otti tuotekehitykseen mallia Piilaaksosta: tuloksena uudet rahkat ja jogurtit

"Lähdimme siitä ajatuksesta, että on tietty ryhmä kuluttajia, jotka haluavat olla mukana innovaatioprosessissa. Mentiin vierailulle heidän koteihinsa, keskusteltiin, katsottiin jääkaappiin ja kuivakaappiinkin", kertoo Arla Suomen toimitusjohtaja Reijo Kiskola. Vastaavanlaista tuotekehitystä on harjoitettu Yhdysvaltain Piilaaksossa.

"Sieltä löytyi mielenkiintoisia asioita ja niin sanottuja hiljaisia signaaleja, joista valittiin tietyt työstettäväksi", Kiskola jatkaa ja mainitsee muun muassa eräässäkin kodissa kaapin nurkassa seisseen Koskenkorva-pullon.

Kuluttajien kanssa mentiin myös kauppaan ja arvioitiin tarjolla olevia tuotteita.

Näin syntyivät muun muassa Arla Protein, Luonto+ ja Ihana-hemmottelukonseptit. Pakkauksissa on mustaa ja uudenlaista kuvitusta ja tuotteissa uusia raaka-aineyhdistelmiä kuten punajuurta ja porkkanaa tai ruusunlehtiä ja vadelmaa.

Arla Protein on täysin Sipoossa kehitetty konsepti, ja se on Kiskolan mukaan myynyt hyvin myös Hollannissa ja Isossa-Britanniassa. Vienti on alkamassa myös Puolaan ja Espanjaan. Suomessa proteiinituotteiden kysyntä on sen sijaan jo hiipumassa.

"Nyt meille ovat tulleet uudet buumit, kuten kerma ja ruuanvalmistustuotteet. Voi ja maitorasva ei olekaan enää pannassa", Kiskola hymyilee.