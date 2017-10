Meira Novan Eero Raappana: Ravintolabisnes pyörii hyvin suomalaisella ruualla

"Suomalainen ruoka on lähtökohta, ei vaihtoehto", Eero Raappana lainaa kollegansa, S-ryhmän kehitysjohtajan Atte Vannasmaan sanoja.

Raappanan mukaan enemmän vaivannäköä vaatii tuoda raaka-aineita Italiasta tai jopa Ruotsista kuin Suomesta. Kotimainen tarjonta on hänen mielestään varsin kattava, sillä Suomesta saa lähes kaikkea. Vain joitain tuotteita täytyy tuoda, kuten viinejä, hedelmiä, riisiä, italialaisia pastoja.

"Tuoreen ja pakastetun kalan tarjonta on myös niukkaa vielä, mutta kehittyy", Raappana täydentää.

Raappanan mukaan syitä suomalaisen suosimiseen on yllin kyllin. Suomalaiset haluavat suomalaista ruokaa, suomalainen ruoka on turvallista, vastuullista ja laadukasta ja saatavuus on kohdallaan.

"Ja vaikka Maaseudun Tulevaisuus muuta väittää, niin yhteistyö suomalaisten tuottajien kanssa toimii hienosti. He ovat luotettavia ja hyviä kumppaneita", Raappana napauttaa, mutta myöntää, että hintavääntöä on käytävä.

Raappana johtaa Meira Nova -tukkua, joka palvelee food service -alaa eli ravintoloita, kahviloita ja hotelleja. Alan tukut ovat kokonaan suomalaisomistuksessa, mikä Raappanan mukaan merkitsee sitä, että kotimainen ruoka on kovassa kurssissa.

Sen sijaan pikaruokatukuista kaksi kolmesta on kotimaisia, mikä näkyy niiden raaka-ainehankinnoissa.

Raappanan mukaan alalla on nyt hyvä pössis ja kauppa käy. Hotellien, ravintoloiden ja kahviloiden myynnin arvo on noussut tammi-syyskuussa huikeat yli seitsemän prosenttia.

Meira Nova on S-ryhmän tukkukauppa. S-ryhmä julkisti tänään maanantaina, että kaikki sen ABC-ketjun ravintolat käyttävät sataprosenttisesti suomalaista lihaa kaikissa ruokatuotteissa.

"Lisäksi jokaisen ravintolan pitää kertoa pääraaka-aineensa alkuperä."

Raappanan mukaan alkuperän ilmoittaminen pitäisi olla käytäntö kaikissa ravintoloissa. "On suuriakin ravintoloita, jotka eivät niin halua tehdä."