Maistoitko bulgarialaista kirsikkaa kaupassa? EU maksoi siitä puolet

Vuonna 2015 alkanut kolmivuotinen menekinedistämishanke on nyt puolivälissään. Bulgarian puutarhaliiton toiminnanjohtaja Marianna Miltonova uskoo, että kirsikoilla olisi Suomessa hyvät markkinat.

"Suomi on turvallinen maa, täällä on vakaat poliittiset olot. Suomesta viedään Bulgariaan tuotteita yli 65 miljoonalla eurolla vuodessa, mutta Bulgariasta tuodaan Suomeen vain 3,2 miljoonalla eurolla."

Bulgariassa kirsikan tuotanto on kasvanut 2010-luvulla ja sitä markkinoidaan terveystuotteena. Sen viljelyala on kolmanneksi suurin luumujen ja omenien jälkeen. Vuodesta 2010 kirsikan vienti on kymmenkertaistunut.

Ennen Venäjän kauppasaartoa Bulgarian kirsikoista meni Venäjälle 57 prosenttia ja Belarus-maihin 18 prosenttia. Nyt Bulgaria hakee markkinoita Skandinaviasta, Saudi-Arabiasta ja Arabiemiraateista.

Kirsikoiden menekinedistämiskampanja on monikansallinen hanke, jossa on mukana myös Kreikka. Bulgarian budjetti kolmivuotiselle hankkeelle on Miltonovan mukaan 1,8 miljoonaa euroa, josta puolet on EU-rahaa, 30 prosenttia Bulgarian valtion ja 20 prosenttia puutarhaliiton rahaa.