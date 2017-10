100 jauhelihareseptiä -kirja nostaa arjen pelastajan myös juhlapöytään

Jauhelihakastike, lihapullat, lihamakaronilaatikko – kyllä niitäkin, mutta paljon muuta herkullista voi valmistaa jauhelihasta.

Atrian kustantamassa Jauhelihakirjassa on sata reseptiä arkeen ja juhlaan. Ohjeet on luokiteltu neljään: on arki, juhla, grilli- ja street food eli katuruokaa.

Suomalaisten suosikkiraaka-aine taipuu yllättävän moneen makuun. Ei siis ihme, että jauhelihaa syödään huikeat yli 41 miljoonaa kiloa vuodessa, mikä tekee yli kahdeksan kiloa henkeä kohti.

Kirjassa ohjeita antavat niin julkkiskokit kuin vähän tuntemattomammat, joita kaikkia yhdistää, että he ovat olleet mukana Atrian 100 nuorta kokkia -ohjelmassa sen 14 vuoden toiminnan aikana.

Kirjan ohjeet ovat selkeitä ja kuvat upeita. Kiitettävää on, että kaikkiin ruokiin on lisätty annosmäärä ja valmistusaika.Kirja opastaa myös, millaista jauhelihaa kannattaa valita mihinkin ruokaan.

Uutta jauhelihakirjassa on, että siinä on hyödynnetty niin sanottua rikastettua todellisuutta. Mobiililaitteen sovelluksella pääsee katsomaan ohjeeseen liittyvää videota. Näillä videoilla muiden muassa Alex Nurmi, Ari Ruoho, Maria von Graevenitz-Välimäki, Sasu Laukkonen, Kari Aihinen sekä Tommi Tuominen opastavat kokkaamaan kirjaan tekemänsä reseptin mukaan.

Jauhelihakirja tulee kauppoihin marraskuussa. Sen myyntihinta on 14,90 euroa.